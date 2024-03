Documentário sobre MC Daleste vira novo fenômeno do Globoplay e supera novelas

Lançado no último dia 23 de fevereiro, o documentário que conta a história do funkeiro MC Daleste (1992-2013) virou o novo fenômeno de audiência do Globoplay

Lançado no último dia 23 de fevereiro, o documentário que conta a história do funkeiro MC Daleste (1992-2013) virou o novo fenômeno de audiência do Globoplay, o serviço de streaming da Globo.

Segundo dados de audiência obtidos pelo F5, “MC Daleste – Mataram o Pobre Loco”, a produção ficou em primeiro lugar em consumo entre todos os documentários e séries da plataforma na primeira semana de publicação.

Além disso, entre os dias 23 a 29 de fevereiro, o documentário foi o terceiro conteúdo mais procurado pelos usuários da plataforma de streaming, ficando atrás apenas da novela “Renascer”, no ar no horário das nove em TV aberta, e do BBB 24, campeão de público no Globoplay desde sempre.

A primeira semana da produção superou as novelas ‘Elas por Elas’ e ‘Fuzuê’, exibidas em TV aberta, mas que não estão com grandes acessos no streaming.

“MC Daleste – Mataram o Pobre Loco” fala do cantor de funk Daniel Pellegrini, o MC Daleste, assassinado com dois tiros enquanto se apresentava em um show em Campinas, São Paulo. Morto com apenas 20 anos, ele virou lenda nas periferias do Brasil.

O crime, que completou 10 anos em 2023, continua impune e sem culpados presos. O documentário traz novos testemunhos sobre o caso e tenta provocar o telespectador a pensar sobre a impunidade.

A direção do documentário é dos jornalistas Eliane Scardovelli e Guilherme Belarmino, que trabalharam no programa Profissão Repórter, comandado por Caco Barcellos na Globo.