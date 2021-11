ParkShopping celebra o Natal com decoração que reluz o encanto e a esperança que a data propõe. Cores, luzes, aromas, um espetáculo de video mapping e infinitas doçuras surpreendem o público

Chegou o Natal, e com ele a oportunidade de ressignificar, de reencontrar as sensações, a doçura, os aromas e os sabores experimentados na data que marca o início de um novo tempo. O Doce Natal do ParkShopping reluz o fim de ano em Brasília emanando leveza, esperança e solidariedade. De 14 de novembro, data da chegada do Noel e do acender das luzes natalinas, a 2 de janeiro, o centro de compras propõe que a experiência amistosa refletida no Natal se espalhe e perdure por todo o ano de 2022.

Papai Noel abre o Doce Natal do Parkshopping no domingo, 14 de novembro. A partir das 16h30, a emoção e a magia do Natal envolvem os convidados com música e performances de personagens coloridos e encantadores, dando pistas que o bom velhinho está chegando para adoçar ainda mais a Praça Central do centro de compras e experiências. Por volta de 17h, o Papai Noel acende as luzes do Natal e assume o trono para receber o público, com toda a segurança.

O Doce Natal é uma celebração da vida e reserva momentos que se tornarão inesquecíveis. Entre os dias 23 de novembro e 24 de dezembro, um espetáculo inédito de luz e cor traz um encanto especial à decoração. “Um vídeo mapping, desenvolvido especialmente para o fim de ano do ParkShopping, faz brilhar na cúpula da nossa Praça Central essa inovadora tecnologia que mapeia as curvas arquitetônicas e projeta formatos geométricos e imagens criativas em cada cantinho do ambiente mapeado. A projeção é lúdica, impactante, uma experiência planejada para surpreender o nosso público”, revela Natália Vaz, superintendente do ParkShopping. O espetáculo tem duração de 5 minutos e será apresentado nas noites do mês que antecede o Natal, acompanhado de trilha sonora natalina para tocar e alegrar crianças e adultos! “É uma projeção de grande porte que foi desafiadora para os produtores da Art The Lab. É um presente para o Natal de Brasília porque é tempo de retomarmos a esperança, de reconstruirmos sonhos”, detalha Natália.

Brilho e Doçura no Detalhes

A Praça Central do ParkShopping estará, a partir de 14 de novembro, colorida e perfumada com o Doce Natal. Uma enorme árvore de 12 metros, iluminada com milhares de lâmpadas de LED, com passagem interna sonorizada, aromatizada e decorada com referências às delícias açucaradas, como cupcakes, balas bicolores, chocolate, biscoitos, pirulitos e donuts convida o público a se conectar com essa época tão especial. Bem próxima à grande árvore, crianças e adultos podem se encontrar com o Papai Noel, que estará ao vivo e a cores em seu trono, prontinho para aquele encontro amistoso e marcante. O público pode, também, visitar a Casa de Doces. É nela que todas as delícias da festa são preparadas por Papai e Mamãe Noel, que se movimentam, animatronicamente, na acolhida a cada visitante. Os dois personagens são rodeados pelos aromas que marcam esse tempo festivo, pelas cores e luzes que piscarão para sempre na memória afetiva de cada um que por ali passar, um cenário perfeito para fotos com amigos, registros com a família ou selfies que esbanjam criatividade com a hashtag do momento (#docenatalpks).

Uma série de outras atrações colorem a Praça Central, como gingers infláveis gigantescos revestidos de pelúcia, cogumelos super coloridos, um cupcake giratório para divertir as crianças menores, bengalas bicolores e carrinhos de doces com bonecos animatrônicos. Os corredores e as entradas do ParkShopping também abraçam o fim de ano com o encanto do Doce Natal. Pendentes, elementos decorativos e aéreos como balas e pirulitos, laços e bengalas adornam todos os cantos que olhos alcançam. Árvores de 2,5m, iluminadas e decoradas com o tema, dão as boas-vindas nas estradas principais do shopping. O projeto criativo da decoração interior é assinado pela Zero57.

Foto: Augusto Costa

Natal Solidário

Natal que é Natal emana o olhar fraternal ao próximo. Como é tradição, a decoração do ParkShopping traz ao público a oportunidade de abraçar, juntamente com o centro de compras e experiências, uma causa social. Este ano, uma Torre Solidária, um grande brinquedo de sete metros com capacidade para até oito brincantes simultaneamente, divertirá crianças, adultos e será um convite à solidariedade. Todos que quiserem se esbaldar na atração serão convidados a contribuir com R$25 (uma subida/descida) ou R$40 (duas subidas/descidas) por pessoa. A compra de ingressos também poderá ser feita antecipadamente pelo Sympla. Parte do valor arrecadado durante o período de funcionamento da atração será destinado ao Centro Santo Aníbal Maria (@cs_santoanibal), que acolhe mais de 350 crianças em situação de extrema vulnerabilidade social. Localizada no Guará, a instituição ampara e oferece alimentação, educação e atividades sociopedagógicas à garotada protegida pelo projeto. “O Brasil e o mundo têm passado por momentos amargos nos últimos dois anos. Temos esperança no futuro e na capacidade do ser humano em acreditar e construir dias melhores. A doçura do Natal no ParkShopping reflete nosso desejo de um tempo mais fraterno e próspero”, observa Anna Aimée Codeço, gerente de marketing do ParkShopping.

Reluzindo

O Bosque das Jaboticabeiras e a área externa do ParkShopping também reluzem o Natal no centro de compras e experiências. Com projeto de design e iluminação da Blachère, a fachada, os arcos, as palmeiras, os pórticos e passeios refletem a magia do Doce Natal. “O Natal do ParkShopping foi planejado para que a mensagem de doçura e esperança da nossa decoração desperte todos os sentidos dos clientes e visitantes que por aqui passarem”, acrescenta Anna Aimée. Uma das novidades dessa temporada natalina são os brindiles iluminados que adornam a passarela que liga o PKS ao Corporate. Com 1,90m de altura eles se destacam em relação as outras luzes porque são delineados com LED branco, trazendo ainda mais encanto à proposta do Doce Natal!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

DOCE NATAL DO PARKSHOPPING

Inauguração da Decoração Interna e Externa: 14 de novembro, a partir das 16h30

Visitação ao Papai Noel no dia da Inauguração da Decoração: a partir das 17h

Horários de Visitação ao Papai Noel entre 15 e novembro e 24 de dezembro: consulte em www.parkshopping.com.br

Visitação Decoração Interna e Externa do ParkShopping: 14 de novembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022, no horário de funcionamento do shopping.

Video Mapping:

Funcionamento de 23 de novembro a 24 de dezembro, a partir das 19

Torre Solidária:

Funcionamento ao público: de 14 de novembro a 2de janeiro

A Torre Solidária tem 7 metros de altura. Para brincar é necessário ter altura mínima 1m

O brinquedo comporta 8 pessoas simultaneamente, com peso total máximo de 700kg

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Valor da entrada: R$25 (uma subida/descida); R$40 (duas subidas/descidas).

Saiba mais em www.parkshopping.com.br

Conecte-se em @parkshoppingbsb para acompanhar as novidades do shopping mais completo da cidade