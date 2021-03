Distrito Drag promove oficina de saúde LGBT com apoio da Fiocruz

Inscrições são gratuitas e estão abertas até 17 de março. Atividade é realizada por videoconferência

O coletivo brasiliense Distrito Drag promove a Oficina de Saúde LGBT+ nos próximos dias 20 e 21. A atividade, realizada com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), oferece 30 vagas, sendo que 20 delas disponibilizam ajuda de custo de R$ 100 para os participantes. O período de inscrições vai até o dia 17 pelo link abre.ai/oficinasaudelgbt. No roteiro da oficina, realizada por videoconferência, estão dois eixos: a Política Nacional de Saúde Integral LGBT e a importância do Sistema Único de Saúde (SUS).

A oficina representa a abertura de uma frente de eventos formativos realizados pelo Distrito Drag. “É a primeira vez que promovemos uma atividade instrutiva voltada para a saúde das pessoas da nossa comunidade, a comunidade LGBT+”, destaca o integrante do coletivo Erivan Hilário, intérprete da drag queen Ruth Venceremos.

Para o Distrito Drag, o objetivo é oferecer informação política e científica para este conhecimento possa ser difundido dentro e fora da comunidade LGBT+. A participação de pesquisadores da Fiocruz, segundo a organização, contribui para que a atividade ganhe mais consistência e relevância social. “O apoio da Fiocruz é fundamental para entendermos os desafios que temos na implementação da Política Nacional de Saúde LGBT+”, pontua Erivan.

Para as aulas da oficina, estão escalados Andrey Lemos, mestre em políticas públicas pela Fiocruz e presidente da UNALGBT, Gislei Siqueira Knierim, do Programa de Promoção Saúde, Ambiente e Trabalho da Fiocruz, Osvaldo Peralta Bonetti, pesquisador da Fiocruz, e a deputada federal Érika Kokay, Deputada Federal (PT-DF). Além deles, participam também os artistas Kelly Queen e Ruth Venceremos, do Distrito Drag, e Nathália Vasconcelos e Leonardo Luiz da Cruz Lima, do T Colletive.

Serviço

Oficina de Saúde LGBT+

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

20 e 21 de março de 2021, das 14h às 17h30

Inscrições até 17 de março, pelo link abre.ai/oficinasaudelgbt

Os inscritos que concluírem a oficina recebem certificado de participação