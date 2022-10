Disney de Xangai fecha portas e deixa clientes presos após casos de Covid

O resort anunciou o fechamento imediato do principal parque temático e áreas vizinhas, incluindo sua rua comercial

O Disney Resort de Xangai, complexo que inclui o parque de diversões, suspendeu hoje abruptamente as operações para cumprir as medidas de prevenção da Covid-19. Os visitantes que estavam no parque no momento do anúncio foram orientados a permanecer no local até terem testes com resultado negativo para o vírus.

O resort anunciou o fechamento imediato do principal parque temático e áreas vizinhas, incluindo sua rua comercial, até que haja um novo aviso para cumprir as restrições impostas pela covid-19. A organização havia informado no sábado que começara a operar com força de trabalho reduzida para cumprir as medidas. Xangai relatou 10 casos transmitidos localmente em 30 de outubro, em pessoas sem sintomas.

O governo de Xangai disse em sua conta oficial do WeChat que o parque estava impedindo as pessoas de entrar ou sair e que todos os visitantes precisariam aguardar os resultados de seus testes antes de poderem deixar os estabelecimentos.

Além disso, qualquer pessoa que tenha visitado o parque desde 27 de outubro precisaria fazer testes três vezes em três dias, segundo o governo.

Segundo a CNN, o parque continua a operar passeios para os visitantes presos no parque hoje, durante o fechamento.

No Shanghai Disney Resort, o porta-voz disse que o resort ainda estava trabalhando com “ofertas limitadas” e que estava seguindo medidas conforme as diretrizes das autoridades de saúde chinesas.

O fechamento marca a mais recente interrupção das atividades do Disney Resort, fechado por mais de três meses durante o bloqueio de Xangai no início deste ano.

O parque também foi fechado por dois dias em novembro do ano passado, com mais de 30 mil visitantes retidos, depois que as autoridades ordenaram que todos fossem testados em uma operação de rastreamento de contatos.