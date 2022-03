Diretor de Pantera Negra foi preso por engano, após ser confundido com ladrão de banco

Ryan Coogler que dirige a franquia Pantera Negra, foi preso por engano em Atlanta, ao ser confundido com ladrão de banco

Em entrevista a revista Variety, Cooler confirmou a situação. “Esta situação nunca deveria ter acontencido. Mesmo assim, o Bank of America trabalhou comigo e resolveu a situação e seguimos em frente”.

Na ocasião o diretor foi até um banco para sacar US$ 12 mil de sua conta, e falou a a atendente com um bilhete escrito “Eu gostaria de sacar US$ 12 mil em dinheiro da minha conta. Por favor, conte o dinheiro em outro lugar e seja discreta”. Ela logo achou estranho e foi chamar o seu supervisor que chamou a policia.