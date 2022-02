Diogo Nogueira e Paolla Oliveira vão desfilar juntos na Grande Rio

O casal assumiu o relacionamento em julho de 2021 e curtem diversos momentos juntos; agora no carnaval estarão juntos na avenida

Diogo Nogueira, de 40 anos, em entrevista ao jornal ‘Extra’, revelou que vai desfilar no carnaval da Sapucaí junto com Paolla Oliveira, de 39. A atriz é rainha de bateria da Grande Rio e convidou o cantor para estar junto com ela na avenida.

“Tenho show nesse período nos camarotes. Mas ela pediu para eu desfilar com ela. E eu vou! Então é agenda bloqueada nesse dia. Vou estar ali do lado, com a garrafinha de água e a toalhinha”, brincou ele.

Os desfiles deste ano foram adiados e estão previstos para começar no dia 20 de abril. Mas o casal também estarão juntos em outros eventos de carnaval que acontecem antes.

No próximo domingo, dia 27, Diogo e Paolla irão ao Clube do Samba, fundado pelo pai dele, o sambista João Nogueira, em 1979. O projeto está de volta à Varanda do Vivo Rio e, nele, o cantor faz shows semanais com a presença de convidados.

Nesta edição especial de carnaval, estarão os atores Marcelo Serrado e Édio Nunes, além do bloco Cordão da Bola Preta, do qual a atriz é rainha.