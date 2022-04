Diogo Mussi detalha oscilação de consciência do irmão após alta da UTI

O Influenciador recebeu alta nesta quarta-feira (20) ; Diogo esteve no ‘Encontro’ dando mais detalhes da situação

Durante o programa ‘Encontro’ de hoje (21), Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, trouxe atualizações do estado de saúde do ex-bbb, que sofreu um grave acidente de carro no dia 31/3. O influenciador, que recebeu alta da UTI na manhã de ontem (20), ainda vai passar por um processo de reabilitação física e neurológica.

“O alívio veio quando Rodrigo foi extubado, porque antes havia feito uma tentativa de extubação e tinha falhado. Ele está fora de risco e sai um peso das costas da gente. Ele está entendendo melhor onde ele está, o que tá acontecendo. Mas hoje ele está um pouquinho mais confuso do que ontem”, disse Diogo, sobre o irmão.

Apesar da confusão mental que Rodrigo vem apresentando, o irmão contou que essa inconsistência faz parte do processo de recuperação do ex-BBB. “Essas oscilações são completamente naturais pelo TCE (Traumatismo cranioencefálico) grave que ele teve. Então agora a tendência é que com os exercícios neurológicos e físicos ele consiga ir recobrando a consciência até ficar 100%”, disse.

Para Diogo as oscilações são perceptíveis porque Rodrigo não consegue se ater a um mesmo assunto por muito tempo.

“Essa confusão são frases desconexas da realidade, com realidade no meio. Ele oscila pra cima e pra baixo. Hoje ele já quer ir embora, fala que quer fazer academia, que quer voltar pra vida ativa. Mas ele não entendeu a situação que ele passou, a gravidade que ele passou. Ele pergunta se vai embora agora”, explicou Diogo, que falou que o irmão tem dificuldades em lembrar do acidente.

“Ontem ele lembrou do jogo do São Paulo, que ele estava no Morumbi. Mas não se lembra do acidente. Quando a gente pergunta, ele reluta um pouco, mas balança a cabeça negativamente”, continuou.

“As informações saem rápido da cabeça dele. Então, às vezes ele cisma com alguma coisa, você fala não. E automaticamente aquela informação sai da cabeça dele e ele entra em outro assunto. Ele não fixa ainda os assuntos na memória dele. Outras questões ele já fixa, como quem visitou ele ontem, anteontem”, disse.

Próximos passos da recuperação

Diogo também falou que sempre confiou na plena recuperação do irmão e detalhou os processos de recuperação que Rodrigo ainda vai enfrentar pela frente.

“A gente nunca deixou de acreditar que ele ia ficar bom, que ele ia ficar. Eu tinha certeza dentro de mim que ele ia sair de lá andando. A gente espera que a reabilitação seja rápida. O Rodrigo vai continuar com exercícios de fisioterapia, fono e exercícios neurológicos, exercícios de soletrar palavras, fazer contagem. E isso vai progredindo ao longo do processo. A gente ainda não sabe quando ele vai ter alta da enfermaria. Mas isso também depende muito dele, de como ele vai se alimentar, da recuperação dele”, explica Diogo.