Dilsinho conversa com Tiago Abravanel no “Sai da Caixa” e canta Reginaldo Rossi e Fábio Jr

Já está no ar mais um episódio do “Sai da Caixa”, apresentado por Tiago Abravanel, e o convidado do programa que foi ao ar hoje, dia 07, é Dilsinho. O bate-papo já está disponível no Youtube do Splash.

Péricles, Alexandre Pires, Tiaguinho, Arlindo Cruz e o grupo Sorriso Maroto foram os artistas que Dilsinho elegeu como o top 5 de sambistas e pagodeiros preferidos de sua lista. Apesar de ter cursado faculdade de Publicidade e Propaganda, até o quinto período, o cantor contou que nunca trabalhou na área. E ouviu de um professor que ele deveria largar o curso e investir na carreira de músico. “Essa é a primeira vez que falo isso e hoje ele deve ter orgulho de ter participado da minha escolha”, conta Dilsinho. Na parte musical, Dilsinho apresentou uma versão de “Só Você”, sucesso na voz de Fábio Jr, “Porre” e “Garçom”, de Reginaldo Rossi, que segundo ele, tem muito a ver com o seu novo projeto, chamado “Garrafas e Bocas”, que veio acompanhado de um documentário que conta o reflexo da pandemia nos bares e restaurantes de todo o Brasil. “Voltei no bar onde comecei com 14 anos, conversei com o dono e me emocionei demais. Resolvi, então, contar a história das pessoas envolvidas como o garçom, o técnico de som, os músicos e tanta gente mais”, explica. A segunda temporada iniciou com Luciano e teve Simony na sequência. O programa receberá ainda Samuel Rosa (14/12), Mariana Nolasco (17/12), Lauana Prado (21/12), Felipe Araújo (11/01), Salgadinho (14/01), Gustavo Miotto (18/01) e Pocah (21/01). Foto|Divulgação