Diego & Victor Hugo e Tierry encerram a primeira edição da Casa Filtr com a inédita “Cerveja com Ciúme”

Álbum completo do projeto de sucesso do Filtr Brasil chegou na noite desta quinta-feira (07), com 13 canções

A Casa Filtr, bem-sucedido projeto da plataforma de entretenimento da Sony Music, Filtr Brasil, que acumula mais de 65 milhões de execuções de áudio e vídeo, chega ao fim em grande estilo, com o lançamento da música inédita “Cerveja com Ciúme”, parceria entre a dupla Diego & Victor Hugo e o cantor Tierry, e a versão do sucesso do sertanejo “Amor Covarde”, nas vozes de Tierry e da dupla Israel & Rodolffo. As duas canções chegam para completar o álbum completo da primeira edição, somando 13 faixas, entre destaques nas plataformas digitais de áudio e vídeo, como o sucesso “Faxina”, que acumula mais de 32 milhões de streams. O projeto completo será exibido nesta sexta (08) no canal Multishow, a partir das 13h40, e contará ainda com uma première no YouTube, às 20h.

Em “Cerveja com Ciúme”, composta pelo próprio Victor Hugo, ao lado de Philipe Pancadinha e De Angelo, o romantismo toma conta: “Tô empurrando essa cerveja junto com ciúme, mas se ela quiser voltar, meu coração assume”, diz a letra da canção-foco do álbum completo.

Colecionando sucessos, o Casa Filtr apresentou as músicas “Faxina”, parceria entre a dupla Guilherme & Benuto e Os Barões da Pisadinha que está no Top 100 do Spotify Brasil desde o seu lançamento, no começo de agosto; “Sempre Tem Um Ex”, nas vozes de Yasmin Santos e Tierry; “De Cama”, colaboração de Japinha Conde e Guilherme & Benuto; o EP “Modões”, que trouxe três releituras especiais dos sucessos do sertanejo “Amor de Primavera”, “O Cheiro Dela” e “Vontade Dividida”, nas vozes de Diego & Victor Hugo e Guilherme & Benuto; a versão especial de Diego & Victor Hugo para o sucesso “6 Graus Abaixo de Zero”; a parceria inédita entre as cantoras Yasmin Santos e Japinha Conde, “Perdeu Ela e Me Perdeu”; a canção inédita “Erro Corporal”, com as duplas Diego & Victor Hugo e Israel & Rodolffo, que estreou direto no Top 200 do Spotify Brasil; a inédita “Seu BB Te Ama”, nas vozes d´Os Barões da Pisadinha e, mais recentemente, a parceria entre as duplas Guilherme & Benuto e Israel & Rodolffo, “Ficante Não Ama”. “Cerveja com Ciúmes” e “Amor Covarde” completam a primeira edição do projeto.

Criada pelo Filtr Brasil com a missão de unir talentos de diferentes gêneros em colaborações únicas, a Casa Filtr trouxe, em sua primeira edição, o “Forronejo” como tema, com um elenco de peso: Os Barões da Pisadinha, Israel & Rodolffo, Diego & Victor Hugo, Tierry, Guilherme & Benuto, Yasmin Santos e Japinha Conde.

O projeto contou com a direção artística executiva de André Vilella (Sony Music) e Alexandre Mello (Clube do Cowboy). A produção artística executiva é de Flávio Ferreira e a produção musical ficou a cargo de Júnior Melo e Marcelo Cheba. Captado em uma locação afastada, no interior do Rio de Janeiro, em maio deste ano, o projeto contou com uma equipe reduzida, não teve presença de público e seguiu todos os protocolos de segurança necessários durante a pandemia.

Dando continuidade ao conceito que traz uma nova leitura através da participação colaborativa entre diferentes gêneros musicais, a Sony Music já anunciou a segunda edição do projeto, gravada no final de agosto (28), no Teatro Bradesco, em São Paulo, com participações de 10 nomes de peso, de diferentes segmentos: Dilsinho, Turma do Pagode, Sorriso Maroto, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez, Ávine, Marcos & Belutti, Diego & Arnaldo e Paula Fernandes.