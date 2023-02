Um dia de passeio em parque aquático é recheado de muita diversão e alegria, entretanto, para aproveitar o dia da melhor maneira possível, é necessário ter uma boa alimentação.

Por isso, neste conteúdo você terá acesso a 3 receitas com dicas de lanches para levar para um parque aquático Iriri ES e ter energia durante o dia todo. No entanto, vale lembrar que não se tratam de refeições como almoço e café da manhã, pois esses lanches servem apenas para reforçar a energia durante o dia!

Iogurte com frutas e cereais

A primeira receita é super simples, e você precisa dos seguintes ingredientes:

300 g de iogurte natural;

100 g da granola de sua preferência;

Frutas de sua preferência, como banana, morango e mirtilos.

Para montar, basta pegar um pote e fazer camadas de iogurte, granola e fruta, até chegar ao topo. Deixe em uma bolsa térmica e depois que você já tiver utilizado seu ingresso parque aquático, consuma durante o passeio no parque!

<h2>Rapi10 recheado</h2>

A segunda receita é surpreendentemente gostosa para quem vai fazer um passeio no clube aquático e gosta de lanches salgados. Para esse lanche, separe:

3 fatias de rap10;

3 fatias de presunto;

3 fatias de queijo;

Orégano a gosto;

Requeijão a gosto;

Alguns tomates-cereja.

Comece o preparo da receita cortando o Rap10 ao meio e passe requeijão por toda superfície. Corte o presunto, o queijo e o tomate em cubinhos e reserve. Com a parte reta do rap10 dobre no meio e faça um cone.

Recheie os cones com o presunto, o queijo e o tomate, então coloque o orégano e leve para a AirFryer por 15 minutos e estará pronto para levar para o dia no parque aquático!

Lanche com patê de atum

Por fim, para quem procura levar uma receita para o parque aquático que de energia por mais horas, uma ótima ideia é um lanche de atum. Para prepará-lo você precisará de:

Pão-de-forma;

1 lata de atum;

2 colheres de sopa de maionese;

3 colheres de sopa de cenoura ralada;

3 colheres de sopa de milho.

Comece preparando o patê misturando o atum com a maionese. Abra as fatias de pão e passe o patê de atum, coloque a cenoura ralada e o milho, feche com filme plástico e leve em uma lancheira e se divirta no parque aquático com muita diversão!