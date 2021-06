Dia dos Namorados: conheça a história de casais inspiradores, no Curta!On

O amor está no ar – e no streaming

O amor está no ar – e no streaming – durante o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho. Para os fãs de documentários, o Curta!On – plataforma do canal Curta! no NOW, da NET/Claro e em CurtaOn.com.br – apresenta uma seleção de filmes que contam as histórias de casais inspiradores.

John Lennon e Yoko Ono, Zélia Gattai e Jorge Amado, José Saramago e Pilar Del Rio, Alfred Hitchcok e Alma Reville são os retratados em quatro filmes que mostram a relação de amor e de profunda cumplicidade e parceria entre os casais.

Confira as sinopses:

John Lennon: Imagine – O Filme: Em 1971, ano da gravação do disco “Imagine”, John Lennon e Yoko Ono estrelaram e dirigiram um longa de mesmo nome, com imagens da intimidade do casal e algumas nas ruas de Londres e Nova York. O filme não tem narração ou enredo. Em vez disso, estrutura-se como uma série de videoclipes para todas as dez canções do disco “Imagine”, além de quatro canções do disco “Fly”, de Yoko. Direção: John Lennon e Yoko Ono. Duração: 68 min. Classificação: 14 anos.

Zélia – Memórias de Amor: Aos 32 anos, Zélia Gattai compra sua primeira câmera fotográfica durante seu exílio em Paris e começa a registrar o mundo ao lado do seu companheiro, o escritor Jorge Amado. É com base nos seus livros de memória, no seu acervo de mais de 20 mil fotografias e em entrevistas que este documentário constrói um retrato intimista de Zélia Gattai, tendo como fio condutor a história de amor que viveu durante 56 anos com Jorge Amado, personagem principal de sua obra. Direção: Carla Laudari. Duração: 100 min. Classificação: Livre.

José e Pilar: Relato sobre a vida do escritor José Saramago e sua esposa, Pilar del Rio, enquanto ele terminava um de seus livros em sua casa na Espanha. O cotidiano simples e amoroso do casal é retratado de forma singela e direta. Direção: Miguel Gonçalves Mendes. Duração: 127 min. Classificação: Livre.

Hitchcock — O homem por trás do ídolo: O que realmente sabemos sobre o homem por trás do diretor Alfred Hitchcock? Através dos olhos íntimos, gentis e críticos de sua esposa e colaboradora, Alma, este filme nos permite descobrir Hitchcock sob nova luz. Direção: Laurent Herbiet. Duração: 52 min. Classificação: 12 anos.