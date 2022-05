Dia das Mães: Confira a programação especial da Pluto TV

Um canal exclusivo da série teen mom, especial de a culpa é do cabral e filmes que celebram as mães são destaques no serviço gratuito de streaming

Neste ano, o dia 08 de maio é quando comemoramos o Dia das Mães, e para celebrar a Pluto TV, serviço de streaming gratuito da Paramount, preparou uma programação mais que especial em homenagem às mamães! Confira a programação completa: Canal MTV Teen Mom (canal 161): Estreia do mês na Pluto TV, o canal MTV Teen Mom mostra o dia a dia de jovens que se viram para conciliar a juventude com a maternidade. Você acompanha as versões: Teen Mom OG, Teen Mom 2 e Teen Mom UK. Todo dia, 24 horas por dia Comedy Central Pluto TV (canal 510): No A Culpa é do Cabral: Especial Filhinhos da Mamãe, você confere episódios em que o quinteto convida as mães dos humoristas para responder perguntas e, dependendo da resposta da mãe, os integrantes tem que beber. Exibição: No dia 07 de maio, às 12h30, 17h e 21h15. E no dia 08 de maio, às 12h20, 16h50, 21h. Rugrats (canal 732): Aqui você confere o episódio especial de Rugrats de Dia das Mães. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Exibição: Dia 08 de maio, às 18h. Pluto TV Cine Comédia (canal 60): Aqui você confere uma seleção de filmes com mães que vão fazer você gargalhar. Exibição: Dia 08 de maio 15h – Uma Juíza sem Juízo CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 16h45 – Minhas Mães e Meu Pai 18h50 – O Clube das Mães Solteiras 21h – Minha Mãe É uma Viagem 10h55 – Uma Noite de Loucuras CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Pluto TV Filmes Nacionais (canal 81): Aqui você confere os longas que trazem mães tipicamente brasileiras! Exibição: Dia 08 de maio 18h35 – Metanoia CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 20h50 – Ponho a Mão no Fogo CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Pluto TV Cine Família (canal 87): Aqui você confere uma seleção de filmes para toda família se divertir. Exibição: Dia 08 de maio 15h – Max Salva o Mundo 16h45 – Uma Esperança de Natal 18h45 – O Menino e o Urso 20h35 – O Futuro Marido da Minha Mãe 22h20 – Um Casamento de Natal