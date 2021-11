‘Deus me deu, Deus tomou’, diz mãe de Marília Mendonça

Após saber da morte de Marília, Ruth passou mal e foi parar no hospital. No velório da cantora, a mãe precisou da ajuda de dois seguranças porque não tinha forças para caminhar sozinha

Por meio das redes sociais, a mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira, publicou uma foto com a filha e, em tom de despedida, desabafou. “Deus me deu, Deus tomou.

Marília morreu nesta sexta-feira, 5, após a queda de um avião de pequeno porte em uma cachoeira próximo ao município de Caratinga, interior de Minas Gerais. A artista faria show neste município.

Além da artista e do tio, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana também morreram. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.