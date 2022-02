‘Desrespeito’, imprensa internacional critica Monark por fala sobre nazismo

O apresentador, demitido na terça-feira (8) do Flow Podcast, defendeu a existência de um partido nazista reconhecido por lei no Brasil

As declarações de Bruno Aiub, youtuber conhecido como Monark, também se tornaram assunto em publicações da imprensa internacional. O apresentador, demitido na terça-feira (8) do Flow Podcast, defendeu a existência de um partido nazista reconhecido por lei no Brasil.

O jornal britânico The Times destacou o alcance de Monark nas redes sociais e reproduziu um dos trechos das declarações que fizeram apologia ao nazismo. Também de Londres, a BBC reforçou que o caso ultrapassou limites e o apoio ao regime: “não tem relação com a liberdade de expressão”.

Monark tem 3,6 milhões de inscritos no YouTube e um milhão de Twitch. ‘Se alguém quer ser contra os judeus, acho que tem o direito de ser’, disse ele durante o podcast Flow.The Times

O jornal “The Times for Israel” destacou que as declarações de Monark “causaram indignação” no Brasil e salientaram que o apresentador pode ser processado após abertura de inquérito solicitada por Augusto Aras, procurador-geral da república.

A emissora de TV portuguesa SIC também compartilhou conteúdos sobre as falas de Monark. Em uma publicação, é destacado que “entidades judaicas, políticos e personalidades iniciaram uma onda de críticas” após as declarações sobre o nazismo.

Vários convidados que já participaram do podcast pediram publicamente que os vídeos de suas entrevistas fossem retirados do ar por discordarem das afirmações de Monark.

O portal de notícias suíço Watson publicou que as declarações de Bruno Aiub foram “chocantes” e “causaram alvoroço” entre os brasileiros, além de lembrar que o apresentador alegou estar “bêbado” quando fez apologia ao nazismo.

O tema também foi abordado pela emissora TRT World, da Turquia, que focou na repercussão negativa e na demissão de Monark. Citando a embaixada alemã no Brasil, a publicação ressaltou que apoiar o nazismo é “desrespeitar a memória das vítimas e sobreviventes deste regime e ignorar os horrores que causou”.

Os posicionamentos de entidades judaicas ganharam destaque no jornal argentino La Nación. “As defesas aos discursos de ódio trazem terríveis consequências para a humanidade”, reforçou.

As reações foram motivadas pela defesa da existência de um partido nazista dentro da lei por Monark durante transmissão ao vivo, na última segunda-feira (7), na qual eram entrevistados os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB).

“A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião… Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei”, afirmou o apresentador.

Ele foi rebatido por Tabata logo após a declaração, mas insistiu no argumento questionando a parlamentar. “As pessoas não têm o direito de ser idiotas?”, perguntou.

A repercussão negativa da declaração fez o Flow Podcast perder patrocinadores e, como consequência, o podcaster foi desligado do projeto. Igor Coelho -apresentador e sócio do projeto- confirmou em live na terça que comprou a parte do apresentador na sociedade.

Não é de hoje que Monark causa polêmica por uma conduta reprovável. Ano passado, ele perguntou no Twitter se “ter uma opinião racista é crime” e ainda comparou homofobia com a escolha do indivíduo tomar um refrigerante.

A assessoria do Flow informou à reportagem nesta quarta-feira (9) que os únicos sócios são Igor Rodrigues Coelho e Gianluca Santana Eugenio.