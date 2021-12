Depois de “Mentiras” Juliah finaliza novo single

O lançamento , vai acontecer nas plataformas digitais em janeiro/22 e fará também parte do repertório de seu novo álbum

Depois do sucesso da faixa “Mentiras” lançada em dezembro/21, a cantora está em fase de finalização do seu novo single, composição própria no gênero Lo-fi/hip-hop. O lançamento , vai acontecer nas plataformas digitais em janeiro/22 e fará também parte do repertório de seu novo álbum. A produção musical foi assinada por Aloizio Lows e o videoclipe que está “saindo do forno” teve a produção de Bruna Reis e Dagah da Trela.

Entre as novidades da artista que está sempre conectada, interagindo tanto no seu trabalho como engenheira de áudio quanto nas suas composições e produções próprias , Juliah teve uma participação especial na canção “Não Vou Mentir”, da banda Sunflower Jam, lançado no último dia 16.“Este ano foi incrível! Recebi de presente do universo , vários artistas maravilhosos para adicionar à minha carreira.

Lancei um single produzido pelo kLap, que já chamo de irmão, um menino de ouro e super talentoso que está causando e conquistando as pistas. Também pude trabalhar com a Sunflower Jam, uma banda com covers incríveis e que me abraçaram quando cheguei de volta ao Brasil. Enfim, tem muitos nomes que vou poder revelar no ano que vem. Estou muito animada para 2022, esses lançamentos do mês de dezembro não são nem a ponta do iceberg de músicas que tenho pra vocês! Muitas novidades e parcerias insanas vindo aí.”finaliza Juliah .