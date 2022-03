Demi Moore cita ‘momento desafiador’ após Bruce Willis anunciar que tem afasia

O comunicado sobre o diagnóstico foi compartilhado nesta quarta, e foi direcionado para os fãs de Willis. “Gostaríamos de compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia

A atriz Demi Moore, 59, ex-mulher de Bruce Willis, 67, se pronunciou nas redes sociais sobre a decisão de o ator se afastar da carreira após receber o diagnóstico de afasia, uma doença que afeta a fala e habilidades cognitivas.

Na publicação, Moore republicou o texto feito por Rumer Willis, 33, compartilhado na tarde desta quarta-feira (30). A atriz acrescentou a legenda que “este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos por seu amor, compaixão e apoio contínuos”.

Moore e Willis foram casados entre os anos de 1987 e 2000, juntos são pais de Rumer, Scout e Tallulah. Atualmente, o ator é casado com Emma Heming, e com ela, teve Mabel e Evelyn. O ex-casal já fez três filmes juntos: “Pensamentos Mortais” (1991), “Beavis and Butt-head Conquistam a América” (1996) e “As Panteras Detonando” (2003).

Rumer, que compartilhou a nota sobre o diagnóstico do pai, publicou uma série de fotos antigas ao lado do ator em seus Stories horas após a notícia da aposentadoria. Sem colocar nenhuma legenda, a atriz mostrou oito fotos de quando era criança junto ao artista.

O comunicado sobre o diagnóstico foi compartilhado nesta quarta, e foi direcionado para os fãs de Willis. “Gostaríamos de compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele.”

“Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos pelo amor, compaixão e apoio contínuos de vocês. Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e gostaríamos de trazer isso para os fãs porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele”, completa o comunicado da família.

Ator de grande sucesso em Hollywood, Willis estourou na carreira quando estreou na série de televisão “A Gata e o Rato”, transmitida entre 1985 e 1989 nos Estados Unidos. Outro papel que o alçou à fama foi como John McClane, no filme de ação “Duro de Matar” (1988) seu primeiro trabalho como protagonista.

Ao longo da carreira, os filmes de Willis já renderam mais de US$ 5 bilhões ao redor do mundo. Ele já foi indicado a cinco Globos de Ouro e três Emmys.