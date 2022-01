Deborah Secco chega em Orlando e se diverte em jantar com amigos

A atriz chegou no destino que escolheu passar as férias e dividiu com seus seguidores a diversão da noite.

Na noite da última terça-feira (11), após chegar em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, Deborah Secco postou em seu Instagram alguns vídeos ao lado de amigos famosos, entre eles Álvaro, Rafa Uccman, Lucas Rangel, Gkay e Lucas Guedez. Eles comeram, dançaram e compartilharam dicas entre eles. O influencer Álvaro brincou em suas redes: "Vou ali embaixo que a Deborah Secco tá me esperando. Vou dar esse prazer pra ela de jantar comigo".

Além dele, Gessica Kayane também mostrou o jantar que fizeram para receber a atriz. "Olha o luxo que está aqui hoje, tudo para receber ela, Deborah Secco" disse. A atriz agradeceu a noite que teve ao lado dos amigos, afirmou que adorou a recepção, as histórias e as danças e que iria dormir feliz.