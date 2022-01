Após o sumiço das redes sociais, o influenciador Álvaro aparece em Orlando

Álvaro finalmente voltou às redes sociais e surgiu em Orlando, “Estava sem bateria no aeroporto, só consegui colocar o endereço do hotel para não me perder aqui”.

O influencer Álvaro, de 23 anos, ficou um pouco ‘off’ nas redes sociais e os internautas, automaticamente, associaram ele ao elenco do BBB 22. Álvaro publicou alguns vídeos em seu Instagram já gravados antes e, por isso, fãs e até amigos cogitaram a ideia dele estar confinado para o programa.

Após toda a polêmica de participação no Big Brother Brasil, o influenciador apareceu em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, para fazer uma surpresa aos amigos que estão lá, Lucas Guedez, Rafael Uccman e Gkay. “Vamos lá para acabar com a preocupação de vocês. Meu voo atrasou, eu estava sem bateria e o meu carregador não é compatível com a tomada daqui. Vim fazer uma surpresa pros meninos. Eu queria muito ir pro Big Brother, mas ‘Little Boni’ não coperou”, afirma.

Álvaro ia para a casa dos amigos no dia seguinte, mas para acabar com o mistério, foi e provou que estava em Orlando. Publicou vídeos em suas redes com os amigos e a localização. O influencer ainda mostrou a conversa com Lucas Guedez, onde o amigo afirma que Álvaro estava mentindo e não contou sobre a participação no programa. “Lucas brigou comigo todo dia, ele não acreditou que eu vinha pra cá. Eu estava sem internet e eles foram me buscar no aeroporto, mas eu não vi”, completou o influenciador.