De Xuxa a Neymar, famosos fazem balanço do ano e celebram chegada de 2023

“Um ano de muito aprendizado. Valeu 2022”, escreveu o jogador de futebol Neymar, 30, no Instagram

O ano de 2022 parece ter sido de grandes conquistas para os famosos. No fim de dezembro, além de compartilhar desejos para 2023, as celebridades relembram tudo que aconteceu no ano. Recordes quebrados, aprendizados, shows e looks foram assunto nas redes sociais neste sábado (31).

A cantora Anitta, 29, não ficou de fora das retrospectivas que são tendência no Instagram neste fim de ano. Com a legenda “My 2022 was like…” (“Meu 2022 foi assim…”), ela publicou um vídeo com suas conquistas. Entre elas, ser a primeira brasileira a assumir o posto de primeiro lugar na parada da Billboard Global 200 e a primeira artista latina solo a alcançar o primeiro lugar entre as músicas mais tocadas no Spotify, ambas com a canção “Envolver”. Também relembrou sua indicação ao Grammy e shows icônicos do ano, como no Coachella e no Lollapalooza com Miley Cyrus.

“Um ano de muito aprendizado. Valeu 2022”, escreveu o jogador de futebol Neymar, 30, no Instagram.

Para a apresentadora Sabrina Sato, 41, os acontecimentos deste ano também foram muitos. “Tudo o que vivi em 2022 é impublicável. Então vamos de retrospectiva dos lookinhos”, escreveu na legenda de um vídeo relembrando as roupas usadas por ela durante o ano. “Feliz, 2023, gente”, complementou.

A atriz Alice Wegmann, 27, pediu “que 2023 nos traga brilho, beleza, encantamento, saúde, sonho e sabedoria”. Ela também disse adorar viradas de ano e que 2022 trouxe “aprendizados e vivências que jamais tive, altos e baixos que precisei percorrer e uma certeza ainda maior de que o caminho certo é a gente quem faz”.

“Querer, poder e conseguir”, foi o lema de Xuxa, 59, nesta virada de ano. “Esse ano que vai começar tenha certeza que vai ser o melhor para a gente. É só vocês quererem”. Ela também desejou “o melhor para todos nós” e um feliz Ano Novo.

O ator Rodrigo Santoro desejou “um novo ano com muita saúde, possibilidades, afetos e empatia” e recitou em vídeo o famoso texto Receita de Ano Novo, do poeta Carlos Drummond de Andrade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tatá Werneck, 39, faz desejos de um feliz Ano Novo a todas as famílias e aproveitou para brincar com uma foto ao lado do marido, Rafael Vitti, 27. “Olhe para alguém como Rafa olha para mim enquanto eu olho para o Sol que olha para o Rafa”, disse.

O músico Caetano Veloso, 80, fez um post de Ano Novo no qual traz desejos para um 2023 com saúde, paz, felicidades e “muita música”. Também publicou uma retrospectiva de 2022, relembrando a estreia de sua turnê nacional “Meu Coco”, a live de comemoração dos seus 80 anos e outros lançamentos que celebraram seu aniversário este ano.