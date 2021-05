Datena é condenado a pagar R$ 50 mil a Xuxa e diz: ‘Vou recorrer’

A briga entre Datena e Xuxa começou em 2017 após a apresentadora criticar o filho do apresentador

José Luiz Datena,64, apresentador do Brasil Urgente (Band), foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$ 50 mil a Xuxa Meneghel, 58. Em 2017, ele chamou a apresentadora de “garota de programa” e “imbecil”, após ela criticar seu filho, o jornalista Joel Datena.

Na manhã desta segunda-feira (24), o apresentador comentou a condenação da Justiça em seu programa na Rádio Bandeirantes e disse que vai recorrer da decisão. “Aceito decisões judiciais e vou recorrer nos devidos termos. Quem atacar a mim e a minha família – a mim, na verdade, não interessa porque estou acostumado, mas a minha família, sim –, vou enfrentar. Não contesto decisão judicial, mas vou recorrer nos devidos termos”, afirmou Datena.

Procurada pela reportagem, a TV Bandeirantes informou que não comenta assuntos jurídicos. A assessoria de Xuxa também foi procurada e não havia respondido até a publicação da reportagem.

A briga entre Datena e Xuxa começou em 2017 após a apresentadora criticar o filho do apresentador. Joel Datena apresentava o Brasil Urgente, no lugar do pai, e durante uma reportagem sobre uma criança que havia dirigido o carro da mãe, ele disse que puniria fisicamente se fosse filho dele.

Revoltada com o comentário, Xuxa criticou Joel Datena pelas redes sociais.”Como uma pessoa que deveria passar informação é tão desinformada? Uma criança não deve ser corrigida com porrada, é fato, é lei”, escreveu.

Datena tomou as dores do filho e gravou um vídeo com ofensas à apresentadora. “Olha, pra dizer a verdade, uma das poucas vezes em que eu quis dar umas palmadas no meu filho Joel (e foram bem poucas), é quando ele assistia aquela garota de programa, infantil, que cresceu e continua infantil. E, além disso, imbecil”, falou Datena.

