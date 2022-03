Danielle Winits fala sobre polêmica de pensão do marido

André Gonçalves foi acusado pelas filhas Valentina e Manuela de não pagar a pensão, o que é de direito para elas

Danielle Winits falou sobre sua família, em conversa com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, e comentou sobre a polêmica envolvendo a pensão do marido, André Gonçalves, que teve prisão domiciliar decretada no ano passado por falta de pagamento.

Atualmente casada com André, ela foi citada pelo ator, na época em que foi acusado de não pagar pensão, que afirmou não receber ajuda da esposa.

Ele está devendo pensão para Valentina, de 18 anos, sua filha com Cynthia Benini, além de Manuela Seiblitz, de 23 anos, de seu antigo relacionamento com Tereza Seiblitz. No ano passado, ele teve prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa Catarina.

“Prefiro não entrar porque é um assunto particular dele, tem outras pessoas envolvidas. Prefiro me abster como me abstive. Não só porque o envolve, mas porque abrange outras pessoas. Acho que é importante a gente não ser invasivo de nenhuma maneira. Procuro não invadir o espaço que é do outro”, explicou a atriz.