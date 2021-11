Largo da Tieta receberá cortejo afro e Daniela Mercury no Pelourinho

Espaço multicultural na Bahia será apresentado ao público em dezembro com apresentação da cantora Daniela Mercury

Cada vez mais valorizado, o Centro Histórico de Salvador ganha um novo espaço cultural e de eventos em dezembro. Com 1.000 m², o Largo da Tieta já tem confirmados na programação os ensaios do Cortejo Afro, a partir de 13 de dezembro, e show de Daniela Mercury, no dia 18 de dezembro, além de shows do É O Tchan e Forró do Tico. O nome do largo segue uma tendência dos espaços do Pelourinho de homenagearem personagens do universo de Jorge Amado.

O espaço funcionará no terraço do SMS Estacionamento e promete ser um dos points do Verão da capital baiana. Com dois acessos – pelo Pelourinho (Rua das Laranjeiras) ou pela Baixa dos Sapateiros (Rua J J Seabra, 661) –, o largo contará ainda com uma intervenção do artista Menelaw Sete e estrutura moderna para receber os mais diferentes formatos de eventos.