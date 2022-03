Daniel Lenhart assume namoro com homem e relata ataques a sua família

Ele diz que sua cidade está um “alvoroço” e que os habitantes do local estão caçoando de sua família, especialmente seu pai e seu irmão

O ex-BBB e modelo Daniel Lenhardt, 24, assumiu um novo relacionamento com o modelo Marcus Lobos através das redes sociais. O participante do Big Brother Brasil 20 (Globo) compartilhou uma foto em seu Twitter com a legenda: “Meu coração se apaixonou”.

Pouco tempo após a publicação, Lenhardt foi aos Stories do Instagram para agradecer as mensagens de carinho e apoio que vem recebendo, mas também para falar que sua família vem recebendo ataques em sua cidade natal, no Rio Grande do Sul, que tem apenas 5 mil habitantes.

“Tenho minha vida bem reservada e gosto disso, porém precisamos impor limites em algumas coisas”, começou ele. “Agora que meu relacionamento já foi exposto, não tem o que fazer. Só que eu não vou admitir pessoas preconceituosas, isso eu não admito.”

Ele diz que sua cidade está um “alvoroço” e que os habitantes do local estão caçoando de sua família, especialmente seu pai e seu irmão. “É muito triste ouvir de uma pessoa de sua família que o seu irmão precisou sair de grupos de whatsapp porque os amigos dele estão tirando sarro dele por conta dessa notícia”, disse.

Ele seguiu dizendo que homofobia é crime, e que o recado era para todos que tivessem preconceito. “Se vocês pensarem em fazer isso, pensem duas vezes porque é horrível”, afirmou. Lenhardt ainda disse que não liga para os ataques direcionados a ele, mas que gostaria de abrir a mente das pessoas.

“Não falo por mim, eu realmente não me sinto ofendido. Fico triste pelas pessoas que ainda tem essa mentalidade”, explicou ele. “Não entendo como as pessoas não veem que é amor. Temos outras coisas para nos preocupar. Temos um presidente aí que vai sair, isso é um problema real, quem vai ser o futuro presidente do Brasil”, continuou o ex-BBB que incentivou os jovens a tirarem o título de eleitor.

Durante sua participação no reality da Globo, Lenhardt havia falado que era bissexual. Ele se envolveu com a médica Marcela McGowan, 33, que também é bissexual e atualmente vive um relacionamento com a cantora Luiza, 30, que fazia dupla com Maurílio (1993-2021).