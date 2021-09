Daniel Boaventura apresenta nova turnê e show inédito Voz & Piano no Vivo Rio

O show Daniel Boaventura Voz & Piano, chega à cidade do Rio de Janeiro nesta sexta, dia 24 de setembro

Dono de uma voz marcante e única, Daniel Boaventura é um daqueles cantores que acabam fazendo parte da trilha sonora de qualquer casal. As canções, que sempre fizeram sucesso em arranjos elaborados, ganham agora nova vida em formato piano e voz, e serão apresentadas no show que acontece no dia 24 de setembro, às 22h, no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. Os ingressos já estão à venda pelo site: https://vivorio.com.br/eventos/daniel-boaventura/

Daniel e o pianista Bruno Alves assinam a direção artística do show, juntamente com Marcelo Maia, e prometem apresentar um show com músicas dos seus 4 DVDs e 5 álbuns já lançados. Para o repertório foram escolhidas faixas que nunca fizeram parte de seus shows, como “Baby Now That I´ve Found You” e “This Masquerade”, do álbum “Song For You” de 2010, “Una Lacrima Sul Viso”, do álbum “Italiano” de 2011, “One More Kiss, Dear” e “As The World Falls Down”, do álbum “One More Kiss” de 2014, que no formato voz & piano ganharam arranjos e interpretações belíssimas. E, claro, aquelas que nunca podem faltar, como “New York, New York”, “Can´t Take My Eyes Of You”, “Dancin’ Queen”, e mais. Daniel também promete algumas surpresas de músicas inéditas na voz inesquecível do cantor.

“O show está muito bonito e verdadeiro. Eu particularmente adoro esse formato intimista de piano e voz, acho que me deixa mais próximo do meu público e consigo explorar bem as canções na essência das sensações que elas trazem”, conta Daniel Boaventura. “Apresentaremos algo muito particular e único, neste formato duo, pretendemos apresentar toda a musicalidade do Daniel e com certeza será uma apresentação emocionante para o público”, completa o pianista Bruno Alves.

Com a retomada gradual e os novos protocolos de segurança, o Vivo Rio elaborou um protocolo rígido que segue todas as recomendações das autoridades sanitárias. O compromisso da casa é com o bem-estar e a saúde do público, funcionários e dos artistas que passarão pela casa. Os espetáculos serão realizados com lugares pré-marcados, respeitando a capacidade de 1/3 dos lugares do estabelecimento e o uso indispensável de máscara. Veja o protocolo completo em vivorio.com.br.

Serviços – Daniel Boaventura no Vivo Rio

Local: Vivo Rio – Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo – Rio de Janeiro/RJ

Data: 24 de setembro

Horário: a partir das 22h

Valores: a partir de R$ 100,00

Compra de Ingresso: https://vivorio.com.br/eventos/daniel-boaventura/

Protocolo de segurança e Comprovante de Vacinação

O Vivo Rio elaborou um protocolo rígido que segue todas as recomendações das autoridades sanitárias. Nosso compromisso é com o bem-estar e a saúde do nosso público, funcionários e dos artistas que passarão pela nossa casa. Os espetáculos serão realizados com com lugares pré-marcados, respeitando a capacidade de 40% dos lugares do estabelecimento e a utilização da máscara é indispensável.

Passaporte da vacina

Em atendimento ao Decreto Municipal N°: 49335, do dia 26 de agosto de 2021, para acesso ao Vivo Rio é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 através do certificado digital disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde – Conecte SUS. Além do comprovante de vacina será exigida a apresentação de um documento oficial com foto.

A exigência do comprovante será feita na entrada do Vivo Rio para todas as pessoas maiores de 18 anos.

A comprovação do ciclo vacinal completo será exigida com o calendário da vacinação na cidade do Rio de Janeiro nas datas abaixo.

60 anos ou mais: 15/09

50 anos ou mais: 16 a 30/09

40 anos ou mais: 01 a 31/10

30 anos ou mais: 01 a 15/11

18 anos ou mais: após 15/11

Veja o protocolo completo em vivorio.com.br

Sobre Daniel Boaventura

Cantor e ator aclamado por fãs e pela crítica, Daniel Boaventura alavancou a carreira em 1993 com o musical “Os Cafajestes”. Mas, foi somente em maio de 2009, que Daniel se lançou oficialmente como cantor ao divulgar o primeiro álbum em estúdio, Songs 4U. Nos dez anos de carreira que se seguiram, além de quatro DVDs ao vivo, Boaventura também gravou três discos de estúdio e realizou mais de 500 shows. Além das canções solo, o cantor realizou “feats” com grandes nomes nacionais e internacionais como o mexicano Carlos Rivera, a italiana Filippa Giordano, a Big Band Jazz do México, Paula Fernandes, Daniel Jobim e suas parceiras de musicais Kiara Sasso e Paula Capovilla.

Sua carreira internacional está a pleno vapor após as gravações dos DVDs no México e Rússia. Daniel esteve em tour no México em 2019 por 5 cidades com todos os shows sold out e foi convidado para em 2021, no dia 25 de Março, estrear no Auditório Nacional na cidade do México, a casa mais importante do showbusiness da América Latina. Em paralelo a todo trabalho na música, Daniel Boaventura ainda manteve uma carreira bem sucedida como ator de TV e de teatro, participando de grandes musicais (Chicago, Victor ou Victoria, Bela e a Fera, My Fair Lady, Evita, Família Addams, Peter Pan e Sunset Boulevard) e novelas e séries como Laços de Família, Passione e Tapas e Beijos que retornou recentemente à programação da TV Globo.