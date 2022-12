Daniel Alves rende memes nas redes devido à atuação em campo

Jogador se tornou o mais velho a entrar em campo pela seleção no torneio

A atuação do jogador da seleção Daniel Alves, 39, no jogo entre Brasil e Camarões, na Copa do Mundo do Qatar, rendeu críticas e memes dos internautas, na tarde desta sexta-feira (2). Ele, que teve a sua convocação criticada por torcedores, se tornou o jogador mais velho a entrar em campo pela seleção em uma Copa.

A internauta Stefany criticou a atuação do jogador em campo. “O Daniel Alves deixou passar duas vezes o ataque de Camarões, ainda bem que o goleiro fez uma ótima defesa”, tuitou. O perfil do Twitter identificado como Bwilover comentou: “Daniel Alves já deveria ter se aposentado.”

O perfil Extreme Comics postou um meme com desenho e falou da idade do jogador. “Daniel Alves erra um passe. Eu automaticamente: ?mas para envelhecer é bom?”, tuitou. O usuário do Twitter Sigma Cearense compartilhou o meme de um cavalinho com máscara de oxigênio e várias caixas de remédio. “Eu tô como o Daniel Alves.”

Outro internauta, que se identifica como Jeff Yuri, postou um meme com Neymar colocando uma faixa na cabeça escrito” 100% preocupada”. Na legenda do meme, ele escreveu: “O brasileiro fica assim quando esse Fred e o Daniel Alves estão em campo representando o Brasil.”