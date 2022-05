Dança é transformada em livro por artista de Brasília

A obra de Diego Pizarro é fundamental para quem se interessa por dança e seus movimentos históricos, conceituais e experimentais

O livro “Contato-Improvisação no Brasil: trajetórias, diálogos e práticas” é resultado de uma pesquisa extensiva realizada ao longo de uma década, em que foram entrevistados(as) quinze artistas-educadores(as) que inicialmente disseminaram a dança Contato-Improvisação no Brasil, desde meados dos anos 1980.

As memórias, ações, projetos e pontos de vista sobre esta prática de dança se entrelaçam com as investigações do autor Diego Pizarro, de forma rizomática, isto é, dando vazão às conexões pelos fluxos das conversas, danças e reflexões realizadas. Este é um livro fundamental para quem se interessa por dança e seus movimentos históricos, conceituais e experimentais. As quinze entrevistas presentes na obra, junto da introdução do autor, possibilitam um quadro amplo e aprofundado sobre tema inédito à memória da dança experimental e somática no Brasil.

O projeto de publicação do livro é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal – o FAC – e visa estimular a PESQUISA, a INVESTIGAÇÃO, a ELABORAÇÃO e a PUBLICAÇÃO, por meio de uma tiragem de mil exemplares que mostram a importância da disseminação da dança Contato-Improvisação no Brasil.

A dança Contato-Improvisação (CI) foi desenvolvida a partir das ideias do norte americano Steve Paxton. Ele foi ginasta antes de se tornar dançarino, além de ter praticado yoga, meditação e artes marciais como Aikido e Tai Chi Chuan. Paxton desenvolveu ideias que foram colocadas em prática durante experimentações com grupos de profissionais do movimento e de jovens dançarinos e estudantes universitários dos Estados Unidos no início da década de 1970.

A prática do CI desenvolveu-se com raízes no encontro de várias disciplinas, artes marciais, lutas, ginástica e danças, despertando interesse pelo campo de formação da Educação Somática. Por figurar como parte do movimento de dança pós-moderna, não foi surpresa o convite à interdisciplinaridade, considerando que esse movimento de dança tornou-se terreno fértil para os hibridismos desconcertantes característicos de nossa contemporaneidade. A experiência em Contato-Improvisação é um convite para que as pessoas interajam em diversos níveis físico-emocionais. Ela coloca à prova a habilidade das pessoas de se conectarem ao momento presente.

O lançamento do livro será na área externa do VELVET Pub, que fica na 102 Norte, no dia 07 de maio, a partir das 20h. O acesso ao evento é gratuito e os exemplares impressos do livro serão vendidos a R$30,00.

Serviço

Lançamento do livro “Contato-Improvisação no Brasil: trajetórias, diálogos e práticas”

Data: Sábado, dia 07 de maio de 2022

Horário: das 20h às 23h

Local: VELVET Pub – área externa

CLN 102 Bloco B lojas 28/32 – Asa Norte