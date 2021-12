Cynthia Benini faz post de apoio a Tereza Seiblitz e critica André Gonçalves

A jornalista Cynthia Benini publicou texto nesta quarta-feira (15) em solidariedade à atriz Tereza Seiblitz em seu Instagram. Ambas estão processando o ator André Gonçalves por não pagar a pensão alimentícia das filhas que têm com ele.

Manuela, 22, filha de André e Tereza, assumiu o processo ajuizado pela mãe na 4ª Vara de Família do Rio de Janeiro.

Já Cynthia é responsável pela ação por sua filha Valentina, 18, em Santa Catarina. O ator foi alvo de pedido de reclusão pelas duas acusações, e cumpre prisão domiciliar pela segunda.



Segundo o jornal O Globo, a jornalista publicou em seus Stories que ela e Tereza “sofreram violência patrimonial, com reflexos psicológicos, nos dois casos de abandono das filhas pelo pai André Gonçalves”. A publicação foi apagada horas depois.



O ator, hoje casado com Danielle Winits, alega não ter conseguido pagar o valor integral da pensão de Valentina por ter sido demitido da Rede Globo em 2016. Com prisão domiciliar decretada em novembro, ele deverá ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Sua dívida com a filha, fruto de relação com Cynthia Benini, é de R$ 352 mil.



Já Tereza Seiblitz afirma que Gonçalves não paga o valor devido à filha Manuela há dez anos, e que a jovem chegou a desistir da cobrança. Em comentário no Instagram, a atriz ainda afirma que Manuela foi agredida verbalmente pelo pai.