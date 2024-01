curiosidades do carnaval de Pernambuco

Estudo mostra as músicas mais tocadas em shows e trios elétricos no estado em 2023

O carnaval de Pernambuco é marcado pela tradição e pela animação da multidão que acompanha os desfiles e blocos. No carnaval pernambucano de 2023, a folia voltou a todo vapor, após as restrições da pandemia, e a arrecadação total de direitos autorais foi de mais de R$ 1,1 milhão no estado, de acordo com o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

“Tivemos realmente uma arrecadação expressiva no carnaval de Pernambuco em 2023, em comparação ao ano anterior, mas isso ocorreu porque as festas públicas e privadas voltaram a acontecer. A expectativa é que, em 2024, tenhamos uma conscientização maior sobre o pagamento de direitos autorais por parte dos organizadores e produtores de shows, trios elétricos e eventos. É importante que todos façam o licenciamento musical para que possamos remunerar os compositores que tiverem suas músicas tocadas”, disse Giselle Luz, gerente do Ecad que atende o estado de Pernambuco.

Para o carnaval desse ano, o Ecad lançou sua campanha focada na conscientização sobre a importância do pagamento do direito autoral. Intitulada “Com música, a folia fica melhor”, a ação é voltada para quem vai utilizar música publicamente em programações e eventos carnavalescos, como organizadores e promotores de shows, trios elétricos, blocos de rua, prefeituras, boates, clubes e outros. A campanha, que conta com landing page, depoimentos de artistas, postagens nas redes sociais e envio de e-mails, reforça a importância da música para esses eventos e do licenciamento para executar músicas publicamente.

Músicas mais tocadas no último carnaval

A música nordestina se destaca quando o assunto são as mais tocadas durante o período do carnaval. No ano passado, as músicas presentes no top 5 das canções mais ouvidas no estado foram criadas por nordestinos e pernambucanos. Em primeiro lugar, o destaque ficou com “Anunciação”, de autoria de Alceu Valença, com seus versos musicais marcantes e cheios de poesia.

Quando uma canção toca no carnaval de Pernambuco ou em qualquer outro evento carnavalesco no Brasil, compositores e artistas têm o direito de receber os direitos autorais por suas criações musicais. Mas, para isso, todas as pessoas e empresas que usam música publicamente devem pagar o licenciamento musical para que os valores cheguem até eles. É isso o que garante a Lei dos Direitos Autorais brasileira (9.610/98).

Veja o top 5 das músicas mais tocadas em shows e trios elétricos no Carnaval do estado de Pernambuco em 2023

Posição

Música

Autores

1

Anunciação

Alceu Valença

2

Frevo mulher

Zé Ramalho

3

Voltei Recife

Luiz Bandeira

4

Último regresso

Getúlio Cavalcanti

5

Hino do elefante

Clovis Vieira / Clídio Nigro