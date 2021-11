Cultura: novembro de música, dança e teatro na 11ª edição do I’ll Be There

A modernidade de Brasília é o cenário para o projeto que homenageia a genialidade do astro Michael Jackson pelo olhar de Brasília.

Este ano, o Projeto I’ll Be There acontecerá no formato de documentário, dividido em seis episódios, veiculados pelo canal de Youtube do I´ll Be There. Até 23 de novembro, sempre às 19h, o espetáculo propõe um diálogo poético, reflexivo, lúdico e divertido apresentando alguns dos principais pontos turísticos da capital.

O espetáculo é realizado pelo Instituto Rosa dos Ventos e pela Ponte Estúdio, além de contar com o fomento da Secretaria de Estado de Turismo (SETUR-DF).

O projeto que, desde 2010, transborda ousadia nas interpretações do repertório do rei do pop, promove um fio condutor a partir do encontro entre seis protagonistas: o projeto em si, apresentando a Torre de TV como marco do surgimento; Michael Jackson no Museu de Arte de Brasília e no Museu da República; o músico na Concha Acústica; o dançarino na Torre Digital; os convidados do espetáculo na Casa de Chá; e o ativista, na Catedral.

A história se desenvolve a partir da Torre de TV, em 2010, o mesmo ano em que a partida do astro completava 1 ano. Depois disso, ele segue para o Museu de Arte de Brasília e para o Museu da República, representando o amor, a dedicação e a multiplicidade do cantor, compositor e dançarino norte-americano, como exemplo e inspiração.

Em seguida, o músico surge na Concha Acústica — o primeiro grande espaço de Brasília dedicado à música, a concertos e a muitas vozes — para exibir-se como modelo de estudo, afinação, novidade e superação.

Logo após, o dançarino, na Torre Digital: uma reflexão sobre sua dança viva e hábil. Com isso, demonstra-se como artista tornou-se notável por sua crença absoluta no que fazia. Era único, porque acreditava. Uma inspiração para todo artista que queira alcançar o céu.

Há uma liberdade generosa entre todos os diálogos desses protagonistas. Durante a trama, na Casa de Chá, será possível apreciar o coletivo de artistas que transita livremente, emprestando emoção ao repertório mais carismático do mundo pop.

A arquitetura da Catedral, por sua vez, representa o encontro de vários artistas das artes plásticas, vitralistas, escultores, pintores e arquitetos. Isso pode remeter à faceta ativista de Michael Jackson, que usou a música, a dança, a arte para provocar e assumir controvérsias, para chamar a atenção do mundo para questões antirracismo, direitos humanos, ambientais, de luta contra o preconceito.

Maria Elisa Costa, filha de Lúcio Costa, explica sua relação com a cidade: “fui a primeira pessoa que soube como Brasília ia ser. Antes de entregar seu projeto no concurso, meu pai, Lúcio Costa, um dia me chamou e disse ‘vem cá que eu quero te mostrar uma coisa’. A coisa era Brasilia! Acredito que tenha sentido necessidade de expor verbalmente sua ideia a alguém antes de entregar o projeto. E esse alguém, fui eu: além de filha, estudante de arquitetura. Brasilia nasceu embalada pela Bossa Nova, e talvez seja por isso que me comove constatar hoje, por esse projeto, que acabo de assistir à força da vocação musical da cidade, que nasceu na beira do mar e se descobriu seresteira”.

A importância do projeto está fundada sobre a coletividade. Cada artista do grupo que integra a montagem é destaque neste espetáculo com dez anos de história. Não trata-se apenas de homenagear Michael Jackson. É um encontro de artistas, cada um com sua identidade, promovendo diversidade, coletividade, solidariedade, qualidade musical, impressionando o público pelos teatros, ruas e praças por onde passa, como relata a diretora artística, Célia Porto: “superlativo! Impecável! Comovente! É o que se pode dizer, sem se exceder nas palavras. O Projeto I’ll Be There é um espetáculo musical alusivo a Michael Jackson, que lota os espaços de Brasília por onde passa. Múltiplo, diverso, arrebata a plateia que espera a cada ano as novidades e, como se hipnotizada, busca levar para casa tudo que vê pulsando no palco. O espetáculo causa uma sensação de segurança musical. São dez anos de atuação, com um grandioso número distribuído em pocket shows pela cidade e ainda um musical especial para crianças. Brasília merece esse coletivo de artistas e nós merecemos comemorar esses dez anos com o documentário que fala da importância de montagens desse nível para a cidade”.

O diretor administrativo da Rosa dos Ventos, Alexandre Rangel, também faz suas contribuições: “o projeto no formato de websérie é uma resposta de resistência em tempos de pandemia. Na teimosia e na criatividade, celebramos 10 anos e mostramos o potencial da arte e as belezas de nossa linda capital ao mundo”.

Serviço: Documentário I´ll Be There – 10 anos de história.

Transmissão: pelo canal YouTube do I´ll Be There.

Rede Social: https://instagram.com/projetoillbethere?utm_medium=copy_link.

Data: 04 a 23/11.

Horário: 19h.

Duração: de 20 a 25 minutos cada episódio.

Classificação: Livre.

Programação:

