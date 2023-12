Cristiano visita Zé Neto em hospital após acidente em MG

Zé Neto foi vítima de um acidente de carro na noite de terça-feira (5/12), na BR-153

O cantor Cristiano, parceiro de Zé Neto na dupla sertaneja, assegurou que seu colega de trabalho está em condições estáveis, embora enfrentando bastante dor e ainda abalado após o ocorrido. Zé Neto foi vítima de um acidente de carro na noite de terça-feira (5/12), na BR-153, enquanto se dirigia de seu rancho em Fronteira, Minas Gerais, para São José do Rio Preto.

Por meio das redes sociais e diretamente do hospital onde Zé Neto está internado, Cristiano tranquilizou os fãs, informando que já esteve com o amigo, que passou por exames e recebeu boas notícias. “Ele está com muita dor, pois foi um acidente com capotamento. [Está] bem assustado”, compartilhou o cantor.

Cristiano destacou que a principal preocupação era com a região da cabeça, mas os exames de crânio indicaram que tudo estava em ordem.