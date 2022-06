Cristiano, dupla de Zé Neto, está com Covid e amplia fase negativa

Colega de palco já havia quebrado costelas há uma semana

A fase não está boa. Depois de ver o companheiro de palco Zé Neto, 32, fraturar três costelas e cancelar shows, agora é o sertanejo Cristiano, 33, quem precisa lidar com um problema: ele teve diagnóstico positivo para Covid-19.

A informação foi confirmada pela assessoria dos músicos. “No fim de semana [passado], um parente do Cris que ele teve contato ligou informando que testou positivo para Covid. Por isso o Cris fez um teste e também deu positivo”, diz a nota. Felizmente, ele está totalmente assintomático.

Nas últimas semanas, a dupla tem se mantido nos holofotes, mas nem sempre por bons motivos. Em abril, o cancelamento de um show da dupla Zé Neto e Cristiano fez baixar até a polícia no local da apresentação. Isso porque o público já estava todo dentro do Espaço de Eventos da cidade de João Monlevade (MG) e ficou revoltado por só saber que não haveria mais nada três horas depois do horário de início da apresentação. A Polícia Militar fez a escolta do ônibus da dupla.

No mês seguinte, Zé Neto alfinetou Anitta, 29. Em discurso sobre a tatuagem íntima dela, a respeito do uso ou não da Lei Rouanet e a favor do governo Bolsonaro, disse que quem pagava o cachê dele e o de Cristiano era o povo e que não necessitava de auxílio. Depois disso foi instaurada uma série de investigações com relação aos cachês recebidos por sertanejos pelo país.

No começo de junho, Zé Neto descobriu que fraturou três costelas durante um treino de boxe. Na ocasião, ele chegou a ir ao hospital, mas acabou não constatando a lesão.

Como as dores não passaram, ele fez novos exames que identificaram que havia fraturado três costelas do lado direito. Com isso, precisou manter repouso e os shows da dupla agendados entre 3 e 16 de junho foram cancelados.