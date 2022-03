Cristiana Oliveira vira embaixadora de ONG que atua no Pantanal

A atriz conta que conheceu o instituto em 2020, quando, isolada por causa da pandemia, se angustiava ao ler as notícias e ver as imagens das queimadas no Pantanal

Por Mônica Bergamo Cristiana Oliveira é a nova embaixadora da ONG SOS Pantanal. A atriz recebeu o convite de representantes da entidade nesta quinta (11). "Tenho consciência da importância de usar a minha voz para chamar a atenção para esse bioma que tanto amo", disse ela à reportagem. Oliveira é conhecida até hoje por seu trabalho como Juma Marruá, a mulher que vira onça na novela "Pantanal", grande sucesso de 1990 da extinta Manchete, que ganha no fim deste mês uma nova versão na Globo. A atriz conta que conheceu o instituto em 2020, quando, isolada por causa da pandemia, se angustiava ao ler as notícias e ver as imagens das queimadas no Pantanal. Naquele ano, um quarto de todo o bioma da região (uma área de 40.171 km²) foi destruído pelas chamas. Em dezembro de 2020, Cristiana Oliveira fez parte de uma expedição à região com a SOS Pantanal e outras entidades para auxiliar às comunidades ribeirinhas.