Criminosos que invadiram casa dos pais de Bruna Biancardi queriam encontrá-la com a filha

A mudança repentina de localização de Bruna e Mavie foi mais que necessária para a segurança das duas. Seus pais foram amarrados e feitos de refém

Minha gente, essa história dos criminosos que entraram na casa dos pais de Bruna Biancardi está muito estranha. O que fiquei sabendo foi que a quadrilha estava atrás de Bruna e Mavie, ou seja, para um possível sequestro. Não encontrando as duas na residência, a quadrilha teria feito os pais da esposa de Neymar Jr de refém.

A falta de luz em São Paulo fez com que Mavie e Bruna deixassem a casa e se instalassem na casa do jogador. Por sorte elas não estavam no local. A polícia que investiga o caso acredita que um dos moradores tenha deixado a quadrilha entrar.

O assalto aconteceu em Cotia, na grande São Paulo, e eles levaram joias, bolsas de grife e relógios, e ainda chegaram a amarrar os pais da influenciadora digital. Por sorte, ninguém se feriu.