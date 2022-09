Criador de The Crown lamenta morte de Elizabeth e sugere pausa em gravações

“‘The Crown’ é uma carta de amor para ela. Não tenho nada a acrescentar por enquanto, apenas silêncio e respeito”, declarou o showrunner

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O produtor executivo Peter Morgan enviou nesta quinta-feira (8) à imprensa norte-americana uma nota lamentando a morte da Rainha Elizabeth II. Ele é o criador e roteirista de “The Crown”, série da Netflix focada na trajetória pessoal e política da monarca inglesa.

Morgan também sinalizou uma provável pausa nas gravações da sexta temporada da atração, numa atitude de reverência à protagonista real da narrativa. “Espero que paremos de filmar por respeito também”, recomendou ele.

Em produção desde 2016, “The Crown” já contou com três atrizes no papel da imperatriz do Reino Unido. Claire Foy interpretou Elizabeth nas duas primeiras temporadas, passando o bastão para Olivia Colman e depois para Imelda Staunton, que vive a personagem atualmente.