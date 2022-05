Cortejo de sertanejos marca enterro do cantor Aleksandro

Entre as duplas e grupos que prestaram a última homenagem estavam Antony e Gabriel, Bruno e Barretto, Leo e Raphael, Os menino da Pecuária, Bruno Rosa, Mariana e Matheus, e outros

O cantor Luiz Aleksandro Talhari Correia, conhecido pelo nome artístico Aleksandro, que morreu vítima de um acidente de ônibus no último sábado (7), foi enterrado na manhã desta segunda-feira (9), no Cemitério e Crematório Parque das Allamandas.

Um cortejo feito pelos ônibus de inúmeros artistas marcou a solenidade na cidade de Londrina, no Paraná.

Entre as duplas e grupos que prestaram a última homenagem estavam Antony e Gabriel, Bruno e Barretto, Leo e Raphael, Os menino da Pecuária, Bruno Rosa, Mariana e Matheus, e outros.

O velório de Aleksandro, dupla de Conrado, aconteceu na noite de domingo (8), no Ginásio de Esportes Luiz Bom. O corpo do roadie Giovani Gabriel Lopes também foi velado no local.

Além de Aleksandro e Giovani, mais quatro pessoas morreram no acidente com o ônibus da dupla na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu (SP) – Wisley Aliston Roberto Novais (músico), Marzio Allan Anibal (músico), Roger Aleixo Calcagnoto (músico) e Gabriel Fukuda (técnico de luz). A equipe dos sertanejos viajava até São Pedro para um show quando o motorista do ônibus que os levava perdeu o controle do veículo, que tombou.

Em um primeiro momento, a assessoria da dupla sertaneja informou que João Vitor, o Conrado, havia dado entrada no hospital apenas com ferimentos leves, mas um novo boletim médico informou que ele passou por uma cirurgia e está em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Registro.

Conrado & Aleksandro fazem uma média de 15 shows por mês, percorrendo todo o Brasil, com destaque para as principais capitais como Curitiba (PR), São Paulo (SP), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS) e Porto Velho (RO).

A dupla tem na discografia quatro CDs lançados, “Plano B” (2011), “Ao Vivo em Maringá” (2012, Som Livre), “Lobos” (2014, Som Livre), “Ao Vivo em Curitiba” (2015), o EP “Vivendo de Arte” (2017) e, até então, dois DVDs, “Ao Vivo em Maringá” (2012, Som Livre) e “Ao Vivo em Curitiba” (2015). “Ao Vivo em Londrina” (2019).

O trabalho mais recente, o single “Efeito Borboleta”, já alcançou a marca de 1.5 milhões de visualizações no Youtube.