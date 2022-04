Corpo de Lygia Fagundes Telles é cremado em São Paulo

O velório teve início na tarde de ontem às 15h, na sede da Academia Paulista de Letras, no Largo do Arouche, bairro da República, em São Paulo. A dama da literatura brasileira morreu ontem, em casa, aos 98 anos

O corpo da escritora Lygia Fagundes Telles foi cremado nesta segunda-feira (4), no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo. Segundo o “SP1” (TV Globo), a cerimônia foi restrita à família e amigos.

O velório teve início na tarde de ontem às 15h, na sede da Academia Paulista de Letras, no Largo do Arouche, bairro da República, em São Paulo. A dama da literatura brasileira morreu ontem, em casa, aos 98 anos.

Quarta ocupante da cadeira n°16 da ABL (Academia Brasileira de Letras), a qual foi eleita em 1985, a autora de obras autora de obras como “Antes do Baile Verde” e “As Meninas” foi prestigiada com o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, e o Prêmio Camões, maior honraria da literatura em língua portuguesa, além de ter o título de primeira mulher brasileira indicada ao prêmio Nobel de Literatura, em 2016, quando tinha 92 anos.

Nascida em São Paulo, Lygia completaria 99 anos no próximo dia 19. Filha de promotor público, viveu boa parte da infância viajando entre cidades do interior de São Paulo.

Com investimento do pai, publicou o primeiro livro, “Porões e sobrados”, aos 15 anos, em 1938.

Formou-se em Direito pela USP, e, dois anos depois, se casou com seu professor de direito internacional privado, Gofredo da Silva Telles Júnior, de quem adotou o sobrenome Telles e com quem teve Goffredo Telles Neto, morto em 2006. Eles se divorciaram em 1960.

Na década de 60, casou-se novamente com o escritor e cineasta Paulo Emílio Gomes.

Em 1954 publicou seu primeiro romance, “Ciranda de Pedra”, já com grande aclamação da crítica literária.

Entre suas principais publicações estão “Praia Viva” (1944), “O Cacto Vermelho” (1948), “Antes do Baile Verde” (1970), “As Meninas” (1973) e “Seminário dos Ratos” (1977).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da eleição para a ABL em 1985, Lygia foi premiada com o Jabuti em cinco ocasiões, recebeu o Grande Prêmio Internacional Feminino Para Contos Estrangeiros na França, em 1969, além de vários prêmios da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) e da Biblioteca Nacional.

A escritora deixa as netas Lúcia e Margarida, filhas de Goffredo.