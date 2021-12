Contra Sergio Moro, atriz Ana Beatriz Nogueira cancela a sua peça no Rio de Janeiro

A atriz Ana Beatriz Nogueira cancelou a apresentação de seu espetáculo “Um Dia a Menos” no Teatro dos Quatro, no Rio de Janeiro, após o espaço ter sediado um evento de Sérgio Moro. O espetáculo agora será realizado no teatro Petra Gold, no Leblon, confirmou a assessoria da artista.

Nogueira estava prestes a assinar o contrato com o Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, no bairro de mesmo nome, quando a realização do lançamento de um livro de Moro a fez desistir. A atriz e produtora da peça anunciou o fato nas suas redes sociais no dia 10, reproduzindo o cartaz de divulgação do evento do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. “Como atriz e produtora da peça ‘Um dia a Menos’, estou cancelando minha estreia em janeiro no Teatro dos Quatro”, ela publicou.



Em depoimento a este jornal, a artista afirma que teria tomado a mesma atitude ainda que o contrato com o teatro estivesse assinado. “Eu cancelaria a temporada, arcando com qualquer coisa que fosse de minha responsabilidade, multa etc.”



No ar na novela “Um Lugar ao Sol”, veiculada no horário nobre da Globo, Nogueira estava prestes a assinar o contrato com o Teatro dos Quatro, quando a realização do evento com Moro a fez querer buscar outro palco.

A atitude gerou manifestações nas redes sociais. Artistas conhecidos apoiaram a atriz, como Cissa Guimarães, Roberto Birindelli, Paulo Betti e Debora Lamm.



No mesmo dia do anúncio feito pela atriz, o Teatro dos Quatro também publicou em sua conta do Instagram uma nota de esclarecimento, na qual afirma que o espaço é pautado pela liberdade de expressão e pensamento e que jamais censura ou limita qualquer manifestação. “O evento de hoje em questão é uma realização independente de uma editora que contratou o espaço para fazer o lançamento de um livro. Para nós, trata-se apenas de uma relação pontual e comercial, assim como tantas outras”, diz a nota.