Conheça os jurados da Dança dos Famosos 2022

Grandes nomes estarão na competição, entre eles Gkay, Xande de Pilares, Ana Furtado, Jojo Todynho e Gil do Vigor

A primeira edição da Dança dos Famosos sob o comando de Luciano Huck estreia neste domingo (3), na Globo. Com um elenco diverso, que reúne atores, cantores, profissionais da comunicação e do esporte, o quadro exibido no Domingão contará com 12 participantes e três especialistas na bancada de jurados.

A coluna apresenta a primeira imagem do júri técnico desta temporada, que será fixo, composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e José Carlos Arandiba, o Zebrinha.

Durante as próximas semanas, os três coreógrafos serão responsáveis por avaliar e dar notas aos participantes a cada apresentação. No quadro, cada décimo vale para a nota final, que define o vencedor da edição.

Na estreia desta semana, o time feminino é o primeiro a subir ao palco para as apresentações. A jornalista Ana Furtado, a influenciadora digital Gkay, a atriz Jéssica Ellen, a cantora Jojo Todynho, e as atrizes atriz Vitória Strada e Zezé Polessa dançarão forró eletrônico.

Foto/Reprodução

Conheça o júri técnico Ana Botafogo

Natural da Cidade Maravilhosa, é a Primeira Bailarina do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro desde 1981, data de seu ingresso. Ela iniciou sua carreira profissional na França, integrando o Ballet de Marseille, de Roland Petit. Com passagem em festivais internacionais representando o Brasil, se apresentou em vários países da Europa, Ásia e Américas do Norte, Central e do Sul, além das mais de 100 cidades brasileiras, em 23 estados.

Carlinhos de Jesus

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Carioca, foi pioneiro na campanha pela valorização, respeito e profissionalização da dança de salão no Brasil. Com mais de 30 anos de carreira, ele virou um símbolo do Rio de Janeiro, e cria desde 1991 coreografias inesquecíveis e premiadas para Comissões de Frente de Escolas de Samba do Rio. Ele já representou o país inúmeras vezes no exterior.

Zebrinha

Nascido na Bahia, José Carlos Arandiba é formado em dança clássica e moderna em conservatórios da Holanda e Nova York. Começou sua carreira no Grupo de Dança contemporânea da Bahia e se apresentou em diversas companhias internacionais. Ele ensinou dança em Paris, Alemanha e Bélgica, e já criou coreografias para o cinema e a televisão. Desde 1992, é coordenador e coreógrafo do Bando de Teatro Olodum, além de formar dançarinos que integram grandes companhias internacionais no Balé Folclórico da Bahia.