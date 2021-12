Conheça o primeiro EP “Praya e Sol” de Hodari

Lançamento é o primeiro do artista pelo selo slap, da Som Livre, e já está disponível em todas as plataformas de áudio

Em entrevista, Hodari conta como foi o processo de criação para o primeiro EP do artista. Confira a entrevista completa e conheça um pouco dos bastidores por trás desse fenômeno musical. Hodari é prata da casa, brasiliense de raiz e atualmente mora em São Paulo para cuidar da carreira.

Depois do sucesso de “Teu Popô”, lançada em 2018, o cantor e compositor Hodari está de volta e lançou nesta quinta 16 de dezembro, seu primeiro EP “Praya e Sol”. Com 4 faixas autorais – sendo uma delas parceria com Luccas Carlos – e uma pegada bastante solar, como sugere o título, o EP tem direção musical da equipe do We4Music. O projeto, que sai pelo selo slap, da Som Livre, chega ainda com o clipe da faixa homônima, primeiro single de trabalho, gravado no Rio de Janeiro.

Veja o clipe :

Biografia

Hodari é músico, cantor e compositor, em paralelo com suas profissões de tatuador modelo e diretor criativo. Faz parte do selo e editora We4 Music que tem no casting também os cantores Luccas Carlos e Marô. Recentemente, o cantor entrou para o time da Som Livre, que segue investindo em diferentes gênero e apostando em novos talentos, através do selo Slap.

Natural de Brasília e neto da militante negra Lydia Garcia de Mello, Hodari cresceu rodeado de artistas e referências da cultura africana. Seu nome, inclusive, significa “dignidade”, no dialeto zulu, escolhido por sua avó. Cantos e percussões do candomblé, hip hop, blues, jazz, gospel, MPB e o samba foram a trilha sonora da sua infância. Sua trajetória na música começou aos 15 anos, quando formou sua primeira banda, Skarto, que existiu entre 2007 e 2011. Desde lá, Hodari sempre imaginou o seu futuro ao lado da música.