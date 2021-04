Conheça as modelos que mais faturam durante a pandemia

Com a maioria dos desfiles de moda cancelados e com a crescente tendência de conteúdos mais humanos, algumas modelos que estavam acostumadas a estarem no topo das listas de faturamento tiveram um período difícil de pouquíssimos contratos como era de costume.Muitas super modelos resistiram em relação a era dos influenciadores e embora algumas tenham dezenas de milhares de seguidores, muitas não tem tanto engajamento ou então não são possui contas em que o público seja tão interessante para as marcas, além do fator de que muitas vezes elas estão acostumadas com cachês muito maiores e que nem sempre são praticados nos negócios da internet.



De acordo com o especialista em carreira de modelos, Elian Gallardo, essa tendência é cada vez maior: ”Hoje não existe mais o Victoria’s Secret Fashion Show e nem uma dezena de coisas que fazia as modelos se tornarem tão caras. Quem não confiou no mercado digital hoje enfrenta problemas no mercado. Tem modelos famosas mundialmente que não chegam a ter 100 mil seguidores no Instagram e acabam sendo esquecidas pela urgência do mercado em se comunicar com cada vez mais pessoas.



Hoje as marcas não procuram um rosto perfeito e sim um rosto que represente um público. Isso é uma evolução do nosso mercado e por isso todos podem ser modelos” revela o agente responsável por descobrir talentos como Rodrigo Hilbert e Camila Coutinho, uma das blogueiras mais famosas do mundo.Abaixo nós listamos 03 modelos que mais faturam no mercado de moda no mundo desde o início da crise mundial de saúde em 2020, confira: