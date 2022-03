Confira os novos trailers de Hogwarts Legacy

O jogo, com lançamento previsto para esse ano, ganhou um vídeo de gameplay e um mostrando os bastidores da produção

A Warner Bros. Games acaba de revelar uma gameplay inédita de Hogwarts Legacy, o jogo de RPG de ação em mundo aberto ambientado no mundo bruxo de 1800 e que está sendo desenvolvido pela Avalanche Software. O vídeo narrado dá uma visão aprofundada da jogabilidade, incluindo personalização de personagens e variedade de feitiços, aventuras, missões, locais e personagens que os jogadores encontrarão como estudante em Hogwarts. Também foi exibido o vídeo oficial de bastidores com comentários das mentes criativas por trás do jogo.

Com lançamento previsto para 2022, Hogwarts Legacy será publicado pela Warner Bros. Games sob o selo Portkey Games e estará disponível para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, consoles Xbox One, sistema Nintendo Switch™ e PC.

Veja o trailer oficial da gameplay de Hogwarts Legacy clicando aqui.

Veja o trailer de bastidores de Hogwarts Legacy clicando aqui.

Hogwarts Legacy está repleto de magia imersiva que coloca os jogadores no centro de sua própria aventura. Como um novo aluno do quinto ano com habilidade única de manipular a poderosa magia antiga, os jogadores viverão o inédito e embarcarão em uma jornada perigosa para descobrir a verdade oculta do mundo mágico. Ao longo de sua aventura, será possível melhorar as habilidades de seus personagens dominando feitiços poderosos, preparando poções e colhendo plantas mágicas enquanto enfrentam inimigos mortais. Ao longo do caminho, os fãs encontrarão novos amigos que podem acompanhá-los, interagir com professores da escola e enfrentar perigos que podem comprometer o futuro dos bruxos.

