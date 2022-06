Confira as categorias e indicados do MTV Miaw 2022

Após dois anos sem presença de público, o evento vai acontecer com o retorno da plateia presencial, em São Paulo

A MTV anunciou nesta quinta-feira, 23, as categorias e indicados da quinta edição do MTV Miaw. As votações estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial e pelo Twitter e Instagram, utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet e comentário (conforme lista abaixo).

A premiação conta com 35 categorias e Anitta e Gloria Groove lideram a lista com indicações em sete delas. Para 2022, novas categorias entram na lista. São elas: Black Star Rising por BET, Creator Supremo, Dupla de Milhões, From Brasil!, Gaming Heroes, Hino de Karaokê, ¡Me Gusta!, Meme Master, MIAW Fashion, MIAW Futebol Clube, Saúde tá ok e Vem Ni Mim.

Após dois anos sem presença de público, o evento vai acontecer com o retorno da plateia presencial, em São Paulo. Uma das grandes novidades é a integração com a Pluto TV, serviço gratuito de streaming de TV, que terá conteúdos exclusivos e vai intensificar a celebração multiplataforma.

Em breve, serão anunciadas as performances que vão acontecer no palco do MTV Miaw 2022, assim como o nome de quem apresentará esta edição. Confira abaixo a lista completa das 35 categorias e indicados:

Ícone MIAW

Gloria Groove #MTVMIAWICONEGLORIA

Casimiro #MTVMIAWICONECASIMIRO

Anitta #MTVMIAWICONEANITTA

Gkay #MTVMIAWICONEGKAY

Pabllo Vittar #MTVMIAWICONEPABLLO

Paulo André #MTVMIAWICONEPA

Mano Brown #MTVMIAWICONEMANO

Linn da Quebrada #MTVMIAWICONELINN

Aposta MIAW

Tasha & Tracie #MTVMIAWAPOSTATASHATRACIE

Clarissa #MTVMIAWAPOSTACLARISSA

Borges #MTVMIAWAPOSTABORGES

Heber Souza #MTVMIAWAPOSTAHEBER

Letticia Munniz #MTVMIAWAPOSTALETTICIA

Grag Queen #MTVMIAWAPOSTAGRAG

FBC & VHOOR #MTVMIAWAPOSTAFBCVHOOR

Gabb #MTVMIAWAPOSTAGABB

Dupla de milhões

Igão e Mítico (Podpah) #MTVMIAWDUPLAIGAOMITICO

Tata Estaniecki e Boo (PodDelas) #MTVMIAWDUPLATATABOO

Paulo André e Pedro Scooby (BBB) #MTVMIAWDUPLAPASCOOBY

Álvaro e Lucas Guedez #MTVMIAWDUPLAALVAROLUCAS

Virginia e Zé Felipe #MTVMIAWDUPLAVIRGINIAZE

Vanessa Lopes e Maria Clara Garcia #MTVMIAWDUPLAVANESSACLARA

Leo e Jade Picon #MTVMIAWDUPLAPICON

Anitta e Bruna Marquezine #MTVMIAWDUPLAANITTABRUNA

Orgulho do vale

Linn da Quebrada #MTVMIAWORGULHOLINN

Grag Queen #MTVMIAWORGULHOGRAG

Carol Biazin #MTVMIAWORGULHOCAROL

Gloria Groove #MTVMIAWORGULHOGLORIA

Luiza Martins #MTVMIAWORGULHOLUIZA

Majur #MTVMIAWORGULHOMAJUR

MC Trans #MTVMIAWORGULHOMCTRANS

Stefan Costa #MTVMIAWORGULHOSTEFAN

Black Star Rising por BET

MD Chefe #MTVMIAWBLACKSTARMD

Jhordan Matheus #MTVMIAWBLACKSTARJHORDAN

Agnes Nunes #MTVMIAWBLACKSTARAGNES

Ramana Borba #MTVMIAWBLACKSTARRAMANA

Rizia Cerqueira #MTVMIAWBLACKSTARRIZIA

Jacy Carvalho #MTVMIAWBLACKSTARJACY

MC Soffia #MTVMIAWBLACKSTARSOFFIA

Urias #MTVMIAWBLACKSTARURIAS

Miaw Fashion

João Guilherme #MTVMIAWFASHIONJOAO

Sabrina Sato #MTVMIAWFASHIONSABRINA

Marina Gregory #MTVMIAWFASHIONGREGORY

Camila Queiroz #MTVMIAWFASHIONCAMILA

Lelê Burnier #MTVMIAWFASHIONLELE

Halessia #MTVMIAWFASHIONHALESSIA

Marina Ruy Barbosa #MTVMIAWFASHIONMARINA

Akeen #MTVMIAWFASHIONAKEEN

Vem ni mim

Lipe Ribeiro #MTVMIAWVEMNIMIMLIPE

Viih Tube #MTVMIAWVEMNIMIMVIIH

Vanessa Lopes #MTVMIAWVEMNIMIMVANESSA

João Guilherme #MTVMIAWVEMNIMIMJOAO

Alvaro #MTVMIAWVEMNIMIMALVARO

Paulo André #MTVMIAWVEMNIMIMPA

Lara Silva #MTVMIAWVEMNIMIMLARA

Ingrid Ohara #MTVMIAWVEMNIMIMINGRID

Miaw Futebol Clube

Casimiro #MTVMIAWFUTEBOLCASIMIRO

Neymar Jr #MTVMIAWFUTEBOLNEYMAR

Vinicius Jr #MTVMIAWFUTEBOLVINICIUS

Gabigol #MTVMIAWFUTEBOLGABIGOL

Luva de Pedreiro #MTVMIAWFUTEBOLLUVA

Gio Queiroz #MTVMIAWFUTEBOLGIO

Raquel Freestyle #MTVMIAWFUTEBOLRAQUEL

Renata Silveira #MTVMIAWFUTEBOLRENATA

From Brasil

Anitta #MTVMIAWBRASILANITTA

Luva de Pedreiro #MTVMIAWBRASILLUVA

Giovanna Grigio #MTVMIAWBRASILGIOVANNA

André Lamoglia #MTVMIAWBRASILANDRE

Grag Queen #MTVMIAWBRASILGRAG

Pabllo Vittar #MTVMIAWBRASILPABLLO

Rayssa Leal #MTVMIAWBRASILRAYSSA

Any Gabrielly #MTVMIAWBRASILANY

Creator Supremo

Vanessa Lopes #MTVMIAWCREATORVANESSA

Virginia #MTVMIAWCREATORVIRGINIA

Casimiro #MTVMIAWCREATORCASIMIRO

Junior Caldeirão #MTVMIAWCREATORJUNIOR

Christian Figueiredo #MTVMIAWCREATORCHRISTAN

GKay #MTVMIAWCREATORGKAY

Camilla de Lucas #MTVMIAWCREATORDELUCAS

Camila Loures #MTVMIAWCREATORLOURES

Meme Master

Rafa Uccman #MTVMIAWMEMERAFA

Isaías #MTVMIAWMEMEISAIAS

Raphael Vicente #MTVMIAWMEMERAPHAEL

Pequena Lo #MTVMIAWMEMEPEQUENA

Vittor Fernando #MTVMIAWMEMEVITTOR

Yarley #MTVMIAWMEMEYARLEY

Gustavo Tubarão #MTVMIAWMEMEGUSTAVO

Raquel Real #MTVMIAWMEMERAQUEL

Pet Influencer

Bica #MTVMIAWPETBICA

Céu (Camila Queiroz) #MTVMIAWPETCEU

Tobias (Nanda Terra) #MTVMIAWPETTOBIAS

Aipim (Manu Gavassi) #MTVMIAWPETAIPIM

Leona (Thiago Ventura) #MTVMIAWPETLEONA

Gudan, o Husky #MTVMIAWPETGUDAN

Regina (Whindersson Nunes) #MTVMIAWPETREGINA

Guilhermina (Larissa Manoela) #MTVMIAWPETGUILHERMINA

Hitou no passinho

Vanessa Lopes #MTVMIAWHITOUVANESSA

Luara #MTVMIAWHITOULUARA

Maria Clara Garcia #MTVMIAWHITOUCLARA

Virginia #MTVMIAWHITOUVIRGINIA

Klayver Pop #MTVMIAWHITOUKLAVYER

Maria Paula Marques #MTVMIAWHITOUMARIAPAULA

Luccas Abreu #MTVMIAWHITOULUCCAS

Beca Barreto #MTVMIAWHITOUBECA

Coreô Envolvente

Luísa Sonza, Davi Kneip, Mc Frog, Dj Gabriel do Borel – Sentadona Remix #MTVMIAWCOREOSENTADONA

Anitta — Envolver #MTVMIAWCOREOENVOLVER

Zé Felipe — Malvada #MTVMIAWCOREOMALVADA

Gloria Groove — Leilão #MTVMIAWCOREOLEILAO

Ludmilla, Mariah Angeliq, Topo La Maskara feat Mr Vegas — Socadona #MTVMIAWCOREOSOCADONA

Lexa — Bruta #MTVMIAWCOREOBRUTA

L7nnon & Os Hawaianos – Desenrola Bate Joga de Ladin #MTVMIAWCOREODESENROLA

Pedro Sampaio feat MC Pedrinho — Dançarina #MTVMIAWCOREODANCARINA

Feat. Nacional

Luísa Sonza e Ludmilla – Café da Manhã #MTVMIAWFEATCAFE

Gustavo Mioto e Ludmilla – Afogado #MTVMIAWFEATAFOGADO

Lagum e Marina Sena – Veja Baby #MTVMIAWFEATVEJA

Costa Gold feat. Kawe – Se Essa B*nda #MTVMIAWFEATSEESSA

Pabllo Vittar e Dilsinho – Trago Seu Amor de Volta #MTVMIAWFEATTRAGO

Matuê, Teto & WIU — VAMPiro #MTVMIAWFEATVAMPIRO

Pocah, Lara Silva, MC Mirella, Tainá Costa – Passando o Rodo

#MTVMIAWFEATRODO

MC Poze do Rodo ft. Filipe Ret – Me Sinto Abençoado #MTVMIAWFEATABENCOADO

Hino do ano

Xamã – Malvadão 3 #MTVMIAWHINOMALVADAO

Pedro Sampaio feat MC Pedrinho — Dançarina #MTVMIAWHINODANCARINA

Luísa Sonza, Davi Kneip, Mc Frog, Dj Gabriel do Borel – Sentadona Remix #MTVMIAWHINOSENTADONA

Jão — Idiota #MTVMIAWHINOIDIOTA

Zé Felipe — Malvada #MTVMIAWHINOMALVADA

Gloria Groove – A Queda #MTVMIAWHINOAQUEDA

Ludmilla, Mariah Angeliq, Topo La Maskara feat Mr Vegas — Socadona #MTVMIAWHINOSOCADONA

Matuê, Teto & WIU — VAMPiro #MTVMIAWHINOVAMPIRO

Hit Global

Billie Eilish – Happier Than Ever #MTVMIAWHITGLOBALHAPPIER

Harry Styles – As It Was #MTVMIAWHITGLOBALASITWAS

Doja Cat — Woman #MTVMIAWHITGLOBALWOMAN

Elton John, Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix) #MTVMIAWHITGLOBALCOLD

The Weeknd, Post Malone – One Right Now #MTVMIAWHITGLOBALONE

Coldplay X BTS – My Universe #MTVMIAWHITGLOBALMYUNIVERSE

Anitta — Envolver #MTVMIAWHITGLOBALENVOLVER

Shawn Mendes – It’ll Be Okay #MTVMIAWHITGLOBALITLLBEOKAY

Hino de Karaokê

Marília Mendonça & Maiara e Maraisa – Esqueça-me Se For Capaz

#MTVMIAWKARAOKEESQUECAME

Pabllo Vittar e Dilsinho – Trago Seu Amor de Volta #MTVMIAWKARAOKETRAGO

Luan Santana feat Henrique e Juliano – Erro Planejado #MTVMIAWKARAOKEERRO

Ludmilla — Maldivas #MTVMIAWKARAOKEMALDIVAS

Jão — Idiota #MTVMIAWKARAOKEIDIOTA

Mari Fernandez e Marcynho Sensação – Parada Louca #MTVMIAWKARAOKEPARADA

Zé Felipe — Malvada #MTVMIAWKARAOKEMALVADA

Felipe Amorim — Putariazinha #MTVMIAWKARAOKEPUTARIAZINHA

Clipão da p#[email protected]

Jão — Idiota #MTVMIAWCLIPAOIDIOTA

Gloria Groove – A Queda #MTVMIAWCLIPAOAQUEDA

Manu Gavassi – Bossa Nossa #MTVMIAWCLIPAOBOSSANOSSA

Rashid – Pílula Vermelha, Pílula Azul #MTVMIAWCLIPAOPILULA

Duda Beat – Dar Uma Deitchada #MTVMIAWCLIPAODEITCHADA

Gilsons — Proposta #MTVMIAWCLIPAOPROPOSTA

Nego Bala — Sonho #MTVMIAWCLIPAOSONHO

Baco Exu do Blues – Gotham É Aqui #MTVMIAWCLIPAOGOTHAM

Artista musical

Anitta #MTVMIAWARTISTAANITTA

Luísa Sonza #MTVMIAWARTISTALUISA

Gloria Groove #MTVMIAWARTISTAGLORIA

L7nnon #MTVMIAWARTISTAL7NNON

Ludmilla #MTVMIAWARTISTALUDMILLA

Zé Felipe #MTVMIAWARTISTAZEFELIPE

Pedro Sampaio #MTVMIAWARTISTAPEDRO

Matuê #MTVMIAWARTISTAMATUE

Beat BR

Xamã #MTVMIAWBEATXAMA

L7nnon #MTVMIAWBEATL7NNON

Costa Gold #MTVMIAWBEATCOSTA

Filipe Ret #MTVMIAWBEATFILIPE

Djonga #MTVMIAWBEATDJONGA

MC Cabelinho #MTVMIAWBEATCABELINHO

Flora Matos #MTVMIAWBEATFLORA

Karol Conká #MTVMIAWBEATKAROL

DJ Lanso a Braba

DJ Topo #MTVMIAWLANSODJTOPO

Pedro Sampaio #MTVMIAWLANSOPEDRO

Papatinho #MTVMIAWLANSOPAPATINHO

KVSH #MTVMIAWLANSOKVSH

Lucas Beat #MTVMIAWLANSOLUCAS

Alok #MTVMIAWLANSOALOK

Dennis #MTVMIAWLANSODENNIS

WC No Beat #MTVMIAWLANSOWC

Trap na cena

Teto #MTVMIAWTRAPTETO

Matuê #MTVMIAWTRAPMATUE

Kawe #MTVMIAWTRAPKAWE

Hyperanhas #MTVMIAWTRAPHYPERANHAS

Chefin #MTVMIAWTRAPCHEFIN

Mc Poze do Rodo #MTVMIAWTRAPPOZE

Dfideliz #MTVMIAWTRAPDFIDELIZ

MD Chefe #MTVMIAWTRAPMDCHEFE

¡Me Gusta!

Lali #MTVMIAWMEGUSTALALI

Tini #MTVMIAWMEGUSTATINI

Danna Paola #MTVMIAWMEGUSTADANNA

Rosalía #MTVMIAWMEGUSTAROSALIA

J Balvin #MTVMIAWMEGUSTAJBALVIN

Bad Bunny #MTVMIAWMEGUSTABUNNY

Karol G #MTVMIAWMEGUSTAKAROL

Maluma #MTVMIAWMEGUSTAMALUMA

Álbum do ano

Baco Exu do Blues — QVVJFA #MTVMIAWALBAUMQVVJFA

Jão — Pirata #MTVMIAWALBAUMPIRATA

Gloria Groove – Lady Leste #MTVMIAWALBAUMLADYLESTE

Anitta – Versions of Me #MTVMIAWALBAUMVERSIONS

FBC & VHOOR — Baile #MTVMIAWALBAUMBAILE

Ludmilla – Numanice #2 #MTVMIAWALBAUMNUMANICE

MC Cabelinho – Little Hair #MTVMIAWALBAUMLITTLE

Don L – Roteiro pra Aïnouz #MTVMIAWALBAUMROTEIRO

Prestatenção

Quebrada Queer #MTVMIAWPRESTATENCAOQUEBRADA

Paulla #MTVMIAWPRESTATENCAOPAULLA

Vulgo FK #MTVMIAWPRESTATENCAOVULGO

Luthuly #MTVMIAWPRESTATENCAOLUTHULY

Jade Baraldo #MTVMIAWPRESTATENCAOJADE

Lua #MTVMIAWPRESTATENCAOLUA

Ike #MTVMIAWPRESTATENCAOIKE

Ruby #MTVMIAWPRESTATENCAORUBY

Ri alto por Comedy Central

Bruna Louise #MTVMIAWRIALTOBRUNA

Thiago Ventura #MTVMIAWRIALTOTHIAGO

Rafael Portugal #MTVMIAWRIALTORAFAEL

Dani Calabresa #MTVMIAWRIALTODANI

Paulo Vieira #MTVMIAWRIALTOPAULO

Igor Guimarães #MTVMIAWRIALTOIGOR

Pedro Ottoni #MTVMIAWRIALTOPEDRO

Whindersson Nunes #MTVMIAWRIALTOWHIND

Maratonei por vc!

Rue – Zendaya (Euphoria) #MTVMIAWMARATONEIRUE

Eleven – Millie Bobby Brown (Stranger Things) #MTVMIAWMARATONEIELEVEN

Emilia – Giovanna Grigio (Rebelde) #MTVMIAWMARATONEIEMILIA

Liv – Maria Bopp (As Seguidoras) #MTVMIAWMARATONEILIV

Ivan – André Lamoglia (Elite) #MTVMIAWMARATONEIIVAN

Master Chief – Pablo Schreiber (Halo) #MTVMIAWMARATONEIMASTERCHIEF

Juma Marruá – Alanis Guillen (Pantanal) #MTVMIAWMARATONEIJUMA

Anita – Camila Queiroz (De Volta aos 15) #MTVMIAWMARATONEIANITA

Realeza do reality

Rico Melquiades (A Fazenda/Rio Shore) #MTVMIAWREALITYRICO

Day Feitoza (Casamento às Cegas) #MTVMIAWREALITYDAY

Priscilla Alcantara (Masked Singer) #MTVMIAWREALITYPRISCILLA

Natralha (Rio Shore) #MTVMIAWREALITYNATRALHA

Carlos Ortega (De Férias Com o Ex: Brasil) #MTVMIAWREALITYORTEGA

Bil Araújo (BBB, No Limite e A Fazenda) #MTVMIAWREALITYBIL

Paulo André (BBB) #MTVMIAWREALITYPA

Grag Queen (Queen of the Universe) #MTVMIAWREALITYGRAG

Fandom real oficial

Army (BTS) #MTVMIAWFANDOMARMY

Beliebers (Justin Bieber) #MTVMIAWFANDOMBELIEBERS

Pontinhos de Luz & Padaria (Arthur Aguiar) #MTVMIAWFANDOMPONTINHOSPADARIA

Gavassiers (Manu Gavassi) #MTVMIAWFANDOMGAVASSIERS

Vittarlovers (Pabllo Vittar) #MTVMIAWFANDOMVITTARLOVERS

Uniters (Now United) #MTVMIAWFANDOMUNITER

Cactos (Juliette) #MTVMIAWFANDOMCACTOS

Harries (Harry Styles) #MTVMIAWFANDOMHARRIES

Podcast nosso de cada dia

Podpah #MTVMIAWPODCASTPODPAH

PodDelas #MTVMIAWPODCASTPODDELAS

Podcats #MTVMIAWPODCASTPODCATS

Não é TPM #MTVMIAWPODCASTNAOETPM

Mano a Mano #MTVMIAWPODCASTMANOAMANO

Modus Operandi #MTVMIAWPODCASTMODUS

Um Milkshake Chamado Wanda #MTVMIAWPODCASTWANDA

Não Inviabilize #MTVMIAWPODCASTNAOINVIABILIZE

Streamer BR

Casimiro #MTVMIAWSTREAMERCASIMIRO

Rebeca Gamer #MTVMIAWSTREAMERREBECA

Nobru #MTVMIAWSTREAMERNOBRU

Gaules #MTVMIAWSTREAMERGAULES

Samira Close #MTVMIAWSTREAMERSAMIRA

Cellbit #MTVMIAWSTREAMERCELLBIT

Coringa #MTVMIAWSTREAMERCORINGA

Loud Babi #MTVMIAWSTREAMERLOUDBABI

Game do ano

Elden Ring #MTVMIAWGAMEELDEN

Fortnite (Capítulo 3 Temporada 2 – Resistência) #MTVMIAWGAMEFORTNITE

Free Fire (27ª Temporada) #MTVMIAWGAMEFREEFIRE

Ghostwire: Tokyo #MTVMIAWGAMEGHOSTWIRE

Halo Infinite #MTVMIAWGAMEHALO

League of Legends (Temporada 2022) #MTVMIAWGAMELOL

Pokemon Legends: Arceus #MTVMIAWGAMEPOKEMON

Rainbow Six Extraction #MTVMIAWGAMERAINBOW

Gaming Heroes

Loud (Valorant) #MTVMIAWGAMINGLOUD

Los Grandes (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGLOSGRANDES

Corinthians (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGCORINTHIANS

Furia (CS:GO) #MTVMIAWGAMINGFURIA

Imperial (CS:GO) #MTVMIAWGAMINGIMPERIAL

Red Canids (Lol) #MTVMIAWGAMINGREDCANIDS

Fluxo (Free Fire) #MTVMIAWGAMINGFLUXO

paiN Gaming (Lol) #MTVMIAWGAMINGPAIN

Saúde ta ok

Bela Gil #MTVMIAWSAUDEBELAGIL

Alexandra Gurgel #MTVMIAWSAUDEALEXANDRA

Surfistas Negras #MTVMIAWSAUDESURFISTAS

Thais Carla #MTVMIAWSAUDETAIS

Ellen Valias (Atleta de Peso) #MTVMIAWSAUDEATLETA

Emanuel Aragão #MTVMIAWSAUDEEMANUEL

Sapa Vegana #MTVMIAWSAUDESAPA

Bella Falconi #MTVMIAWSAUDEBELLA

Estadão Conteúdo