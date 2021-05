Conexão JBr – Entrevista com Anderson Rodrigues

Em entrevista ao Jornal de Brasília o cantor contou como foi receber todo o sucesso do hit “Carinha de BBzinha”

No próximo sábado, dia 29 de maio, o cantor Anderson Rodrigues participará da live ”Cabaré” do cantor Leonardo. Foi através de seu sucesso “Carinha de BBzinha”, que Anderson recebeu o convite do anfitrião – seu ídolo e padrinho musical – para participar com ele desta noite. O músico estará ao lado de grandes nomes do sertanejo como Jorge & Mateus, Marília Mendonça e Bruno & Marrone, animando a todos com seu forró.

”Carinha de BBzinha”, que tem participação especial do cantor Nattan, tomou rapidamente o topo das paradas musicais do Nordeste. A canção, que supera 6 milhões de acessos no Youtube, ocupa a 30ª (trigésima) posição no ”Top 50” das músicas mais virais no Spotify Brasil.

Para a gravação do videoclipe, que foi dirigido por Kelson Veras e Marcelo Vênancio, Anderson Rodrigues convidou a atriz e modelo Innessa Pontes, e o trio Orlandinho – fenômeno na internet criador da ‘dancinha do piseiro’ – para contracenar com ele.

A canção de Anderson se tornou um viral nas redes sociais, ultrapassando 13 milhões de conteúdos reproduzidos, parte deles por grandes influenciadores digitais no Tiktok e Instagram, como: Melissa Maia, Rebeca Barreto, Leo Marques, Orlandinho, entre outros.

O videoclipe de “Carinha de BBzinha” está disponível em todas as plataformas digitais e no canal oficial de Anderson Rodrigues no YouTube.

Sobre Anderson Rodrigues:

Anderson, que já é conhecido no meio musical por ser compositor, músico, cantor e empresário, já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira como Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Mano Walter, Solange Almeida e Raí Saia Rodada.

“Era Eu” é uma das músicas de maior sucesso em sua carreira. Lançada em 2019, foi um dos pilares responsáveis por destacar todo o talento de Anderson e o colocar entre os 10 maiores nomes da nova geração do forró e piseiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (27), o cantor divulgou 10 músicas de seu projeto ”Só Não Tinha Amor”, disponível em todas as plataformas digitais. A faixa foco do lançamento leva o mesmo nome do álbum inédito.

No próximo dia 09 de junho, Anderson irá gravar o segundo EP audiovisual da carreira, desta vez em Fortaleza/CE, com participações especiais de Michele Andrade, Matheus Fernandes e Ávine Vinny.

No mesmo mês, o cantor participará também do “Maior São João do Mundo”, em Caruaru/PE.