‘Comprei calcinhas e uma sandalinha’, diz Juliette sobre gastos pós BBB

Durante uma conversa no programa “Dani-se”, da GNT, a vencedora do “Big Brother Brasil 21”, Juliette, disse que sua agenda apertada contribui para ela não gastar seu dinheiro. Além do prêmio de R$1,5 milhão, a famosa é seguida por mais de 32 milhões de pessoas no Instagram, faz campanhas publicitárias e ainda tem a carreira de cantora.

“Depois que eu ganhei o programa, eu comprei calcinhas e uma sandalinha. Só. Não comprei mais nada. Porque não dá. Já tenho muito, não usei nem o que eu ganhei”, disse Juliette.

A conversa que a cantora participou teve a companhia de Dani Calabresa, Rafael Portugal e Pedroca Monteiro. Juliette confessou que pensa em criar um perfil fake nas redes sociais.

“Não tenho ainda, não (perfil fake), mas acho que depois eu vou fazer. Até para ver se consigo olhar e curtir fotos sem todo mundo ver. Conseguir paquerar normalmente”, afirmou Juliette em tom de brincadeira.