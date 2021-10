Como os games contribuem para o avanço tecnológico?

Foi-se o tempo em que os jogos de videogames eram vistos como inimigos dos avanços nos estudos e do desenvolvimento de habilidades das pessoas que ficavam horas em frente às telas controlando avatares que não tinham importância nenhuma para a sociedade.

Hoje em dia, diversos estudos relatam os benefícios do uso moderado de jogos de videogame para a saúde e, especialmente, para o avanço tecnológico.

Atualmente, os jogos estão cada vez mais modernos e a tecnologia encontrada nos atuais consoles faz com que as pessoas estejam cada vez mais perto de não saber separar a realidade do mundo virtual dos games.

Sabendo disso, as empresas de desenvolvimento tecnológico usam muitos sistemas similares durante os processos tecnológicos.

Qual a relação dos games com a tecnologia

É evidente que a tecnologia tem mudado toda a maneira que o mundo funciona, por isso, é natural que os videogames tenham relação com esse avanço tecnológico.

Os jogos online têm muito impacto na vida de crianças e adolescentes, visto que essas pessoas estão cada vez mais conectadas em seus celulares.

Em meio ao avanço das tecnologias no mercado de games, surge uma revolução do entretenimento que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais tempo conectadas aos computadores e consoles.

Abaixo, separamos os avanços tecnológicos que podem ser usados em diversas áreas da vida e que foram criados pensando nos jogos de videogame.

Reconhecimento facial

O avanço das tecnologias no mercado de videogames possibilitou a criação de reconhecimento facial que é usado como uma das formas mais seguras de acessar dispositivos eletrônicos.

Nos games, esse reconhecimento é usado para que as pessoas tenham acesso à interface dos jogos e possam acessar as funcionalidades dos games.

Tecnologia de cloud computing

De acordo com a maioria das pessoas que jogam videogame, a utilização de tecnologia cloud computing é uma das melhores opções para quem se aventura no mundo virtual.

Não precisamos investir em consoles muito caros para jogar e, ele permite que as pessoas compartilhem suas informações com outras em tempo real.

O uso dessas tecnologias é muito comum no dia a dia de empresas de diversos setores, já que o armazenamento de dados em nuvem é uma tendência para o futuro.

Experiência de hiper-realidade

A experiência de hiper-realidade é uma questão favorável para a maioria dos jogadores, já que, a experiência proporcionada por alguém que joga com hiper-realidade é incrível.

Por exemplo, muitas pessoas de diferentes lugares podem se reunir em um jogo, conectados por fones de ouvido e câmeras.

Esse avanço tecnológico dos games pode ser usado por muitos setores que promovem reuniões com diversas pessoas que não podem estar presentes na sala presencialmente.

Avanços na segurança tecnológica

Acreditem: hoje, os jogos online são muito seguros, pois apresentam regulamentações que são impossíveis de ser invadidas se compararmos com outros sites na internet.

A maioria dos jogos que envolvem dinheiro em transações como os casinos online, por exemplo, utilizam o sistema Secure Sockets Layer em suas configurações e este programa é responsável pela criptografia de dados de ponta, assim como os sistemas usados por empresas de segurança de dados profissionais.

Reconhecimento por voz

Os sistemas dos jogos atuais usam até mesmo o reconhecimento por voz que permite que as pessoas usem o comando de áudio para controlar os avatares durante as partidas e, como sabemos, essa tecnologia se estende para a segurança de diferentes setores que podem usar essa maneira segura para proteger os dados das pessoas no universo digital.

Gráficos perfeitos

Os gráficos que são encontrados em jogos atualmente são tão reais que parece que estamos vendo imagens verdadeiras de pessoas ao invés de seus avatares, por isso, o avanço tecnológico da criação de games, hoje em dia, pode ser usado no desenvolvimento de projetos em diferentes empresas.

As empresas que trabalham com arquitetura, por exemplo, podem usar as tecnologias de design presentes em games para apresentar portfólios perfeitos para que seus clientes possam visualizar em 3D os projetos desses profissionais.

Importância dos avanços tecnológicos dos games para o mundo

Concluímos, então, que os videogames são muito importantes para o mundo atual, já que, essas plataformas servem como referência para as empresas que usam as mesmas tecnologias em diferentes setores da economia.

