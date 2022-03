“Como não ser um babaca”: guia prático para homens que cansaram de ser machistas

Publicação alerta a sociedade para comportamentos machistas que insistem em ser reproduzidos no cotidiano e no mercado de trabalho

“É muito mais fácil trabalhar com homem”, “Isso é coisa de mulher mal comida”. “Ih, tá de TPM”, “Não vai chorar, hein?”, “Quer direitos iguais, mas não quer trocar pneu”. Essas e outras frases que as mulheres não aguentam mais ouvir, seja no ambiente profissional, em casa ou em qualquer outro espaço, serviram de base para a criação do livro “Como não ser um babaca”. Com linguagem irreverente e dicas fáceis de aplicar, a publicação se propõe a cooperar com o processo de sensibilização dos homens por uma masculinidade que renuncia o machismo e estabelece uma prática de equidade e respeito. Nesta semana, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o e-book está disponível para download gratuito.

O livro busca conscientizar os homens sobre a reprodução de atitudes machistas, sobretudo no ambiente de trabalho. O interesse pelo assunto se comprova pelo fato de que, em seu 29 dia de vendas, a obra já figura como numero 1 do ranking dos mais vendidos na Kindle Store. A versão impressa, em breve, também poderá ser adquirida na plataforma. O projeto, criado pela Flap para o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União (Sindilegis), teve a supervisão do instituto AzMina.

Foto/Reprodução

“O Sindilegis lança um guia didático para conscientizar os homens a não serem babacas com as mulheres. A obra é extremamente necessária no contexto atual, em que as mulheres continuam a ser vítimas de comportamentos e comentários machistas simplesmente pelo fato de serem mulheres”, explica Elisa Bruna, diretora de Comunicação Social do Sindicato, que há anos protagoniza campanhas do Dia Internacional da Mulher.

O conteúdo do guia foi elaborado a partir de relatos de violências cometidas contra mulheres e da análise de situações violentas do cotidiano, ainda que não sejam socialmente percebidas como tal. “Mais do que uma campanha publicitária, criamos algo relevante e duradouro. O livro é uma ação concreta que estimula a reflexão e a mudança de comportamento de homens de todas as idades e classes sociais”, completa Bruno Barra, CEO da Flap.

Viviana Santiago, consultora da AMina, lembra que estatísticas são fartamente divulgadas, reforçando a urgência da ação: “Essa mudança de comportamento é ‘para ontem’. Com o livro queremos lançar luz sobre atitudes violentas que invadem, diminuem as mulheres, mas até hoje são percebidas como brincadeiras. E isso numa linguagem acessível, que permite uma conversa com os homens, mas principalmente com eles mesmos”.

Foto/Reprodução

Na prática

O livro “Como não ser um babaca” busca reduzir o machismo que muitas vezes não entra nas estatísticas. Fique alerta para espantar de vez esse tipo de comportamento:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Bom mesmo era antigamente…”

Essa frase só pode ser dita por quem foi beneficiado. O Código Civil de 1916 era recheado de absurdos, como “a mulher só tem direito à pensão dos filhos se for inocente e pobre”.

“Ih! Tá de TPM..”

A tensão pré-menstrual é uma realidade e pode provocar alterações de humor, acontece que essa é só uma desculpa para diminuir e desvalorizar as emoções e reações das mulheres.

“Passe perfume para a reunião, hein!”

As mulheres são cobradas para estarem atraentes, como se o seu poder de argumentação valesse menos do que poder de sedução ou como se uma coisa tivesse a ver com a outra.

“Ela é mais macho que muito homem.”

Mulher não precisa deixar de ser mulher para ser bem-sucedida. Caso você ainda não saiba características como coragem, determinação e força não são exclusivamente masculinas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

“Incrível! Você mesma quem fez?”

Essa frase, apesar de enaltecer o trabalho da mulher, revela uma enorme descrença em seu potencial. É como dizer: “Está bom demais para ter vindo de uma mulher. Será possível?”.

“Vai pegar mal não ter uma mulher no time.”

Este não deveria ser o motivo para incluir mulheres na equipe. Que bom que a sociedade está problematizando a ausência feminina, mas é preciso entender a importância disso.

Sobre o Sindilegis

Com 32 anos de história, o Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União (Sindilegis) alcançou prêmios nacionais e internacionais por sua atuação em defesa do serviço público e de causas como o combate ao feminicídio e ao machismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Representante de servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União, já protagonizou três campanhas na luta contra a

violência contra a mulher.

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Livro “Como não ser um babaca com as mulheres”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Editora: projeto da Flap para o Sindilegis; 1ª edição (4 março 2022)

Autora: Marcela Studart

Ilustradora: Natália Carneiro (Letras da Nat)

Colaboração: Cleide de Oliveira Lemos e Viviana Santiago (AzMina)

Publicação está à venda em versão digital na Kindle Store.