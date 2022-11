O mercado de apostas tem crescido no mundo todo, por isso, mostraremos um pouco neste artigo como anda o mercado de jogos online no Brasil.

Nos últimos anos, principalmente, depois da pandemia – momento em que as pessoas precisaram ficar em casa por um tempo – tivemos um crescimento significativo quando o assunto é jogos online no Brasil.

Para se ter uma ideia, o Brasil está em quinto lugar no ranking mundial quando o assunto são jogos eletrônicos e, de acordo com a pesquisa feita pela Newzoo, o país é medalha de ouro na América Latina. Ainda segundo o estudo, a expectativa global é que entre 2019 e 2023 o setor aumento 7%, chegando a uma arrecadação de US$ 200 bilhões por ano.

Nestes números estão todos os tipos de jogos online, sejam aqueles em que o competidor precisa “atacar” o inimigo para conquistar um território como até mesmo o de apostas online. Inclusive, esse mercado de aposta online cresceu tanto que existem sites especializados em dicas de melhores plataformas, como o apostando24.com, por exemplo, para que o jogador aposte com segurança.

Assim você acessa o site e vê as avaliações dos especialistas falando sobre cada site de aposta antes de se arriscar online. É uma ótima forma de conferir quais os melhores e não cair em ciladas.

Pesquise também na internet e estude bastante sobre o mercado que você fará a aposta e, desta forma, não perderá dinheiro.

Por que o Brasil é um país com tantas pessoas interessadas pelos jogos online?

A resposta é simples: o Brasil é um país conectado. Claro, que por mais que isso seja um pouco diferente da realidade de muitos, ainda existem mais de 30 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet, porém, se pegarmos o todo da população, 81% da população, de acordo com a pesquisa feita pela TIC Domicílios, se conectou em 2021, seja para jogar ou para navegar em redes sociais.

Pensando no mercado de jogos online, o país também tem uma parte bem significativa de gamers. Segundo um estudo realizado pela Pesquisa Game Brasil (PGB), que foi desenvolvida pelo Sioux Group e Go Gamers junto com Blend New Research e ESPM, 3 em cada 4 pessoas consomem jogos eletrônicos, atingindo a marca de 74,5% dos brasileiros afirmaram jogar alguma modalidade online, seja pelo smartphone ou pelo computador.

Abrindo mais um pouco deste público interessado neste mercado, temos as mulheres como as que mais gostam sobre o assunto, sendo 51% dos entrevistados na pesquisa.

O crescimento das casas de apostas online no Brasil e no mundo

Esta grande conectividade mostra o potencial do Brasil no mercado e desperta o interesse de grandes empresas de jogos online e até mesmo de casas de apostas, que já temos visto um crescimento enorme no país.

Só em 2020, no Brasil, o mercado de apostas online arrecadou mais de R$7 bilhões, segundo dados de um estudo feito pela Mktesportivo.

Pensando no mercado mundial a conclusão de um estudo feito pela Fact.MR é que aumente em 10% o mercado de apostas online entre 2022 e 2032, podendo atingir o número de mais de R$ 1 bilhão nas arrecadações.

Entre as modalidades mais escolhidas entre os apostadores, ainda de acordo com o estudo, está o futebol representando 24% das apostas online, afinal, ele é a paixão nacional, não é mesmo? Atrás dele está a corrida de cavalo com a expectativa de crescimento de 10% nos próximos anos.

Além disso, também é possível apostar em basquete, tênis e outros tipos de esportes.

Fora isso, muitas casas de apostas, para ampliar ainda mais o seu número de clientes, estão patrocinando programas de televisão e diversos clubes de futebol. Mexendo ainda mais na economia do país.

O funcionamento deste tipo de mercado é simples:

A pessoa que quer apostar deve escolher primeiro a modalidade e tenta chegar à conclusão de várias situações como, por exemplo, resultado da partida ou quem será o campeão de um campeonato, quantidade de gols na partida ou até mesmo número de escanteios, dentre outras possibilidades;

Quanto mais difícil de acontecer a sua previsão, maior será o valor que você vai ganhar e a mesma coisa acontece para os resultados mais prováveis, neste caso, você ganhará menos;

Além disso, existem duas modalidades: o trading e o punting. Saiba mais sobre eles:

– Tranding

Esta modalidade é quando a premiação não acontece pelo resultado do jogo e, sim, pelas movimentações causadas durante a partida.

No tranding o trabalho é feito através da leitura do jogo e, por isso, o apostador que escolher apostar nesta modalidade precisa estudar muito bem o jogo que será apostado.

– Puting

Nesta opção, o jogador é conhecido como punter e ele só consegue apostar no resultado do evento.

Pronto! Agora que sabe como anda o mercado de jogos online no Brasil, boa sorte!