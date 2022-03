Com Gabriel Elias, Nathan Carvalho anuncia “Vai Dar Pé”

Nathan Carvalho, um dos novos nomes da música brasileira, acaba de anunciar a chegada de sua segunda novidade do ano

O cantor e compositor Nathan Carvalho, um dos novos nomes da música brasileira, acaba de anunciar a chegada de sua segunda novidade do ano, que vem acompanhada de areia e sal. Ao lado do mineiro praiano Gabriel Elias, o artista lança o single “Vai dar Pé”, no dia 4 de março, sexta-feira, em todos os apps de música.

Conhecido pelo talento para compor poesias em formas de canção, o single foi escrito em parceria com a cantora Vicka. A música, que leva influências de reggae e nova MPB, fala sobre inspiração e gratidão, e foi produzida por Rodrigo Castanho – vencedor do Grammy Latino por trabalhos com bandas como CPM22 e Nx Zero – e Lucas Medina. Além disso, “Vai dar Pé” celebra a realização de um sonho de Nathan, que sempre admirou Gabriel Elias e revela que o mineiro good vibe sempre foi grande incentivador de sua carreira. “O Gabriel Elias é minha maior referência! É uma honra tê-lo comigo nessa! Ao lado da Vicka, escrevi essa canção em forma de agradecimento por tudo que ele me ensinou nessa jornada. É um single que fala sobre inspiração e gratidão em poder ter pessoas do nosso lado que nos ensinam, incentivam e nos ajudam”, revela o cantor baiano.

Sobre a parceria com Gabriel Elias, Nathan conta que o convite surgiu de forma gradual e natural. “O Gabs (Gabriel Elias) sempre respondia e compartilhava alguns covers que eu fazia de suas músicas. Acabamos nos conhecendo pessoalmente em um show dele em SP, quando pude contar um pouco da minha história. De lá pra cá, eu fui mostrando meu trabalho, fomos estreitando a relação, até chegar o momento em que mostrei a música pra ele e, felizmente, ele curtiu. É uma grande honra e emoção”,

Apontado por muitos como a cara do surf music brasileiro, Gabriel Elias, de apenas 28 anos, se diz feliz em saber que sua música inspira novos talentos promissores. “Eu fico muito feliz em saber que minha música incentiva pessoas a correrem atrás de seus sonhos. O Nathan é um cara muito talentoso e o Brasil ainda vai ouvir muito o nome dele por aí.

Natural de Caetité (BA), cidade distante a mais de 600 quilômetros da capital Salvador, Nathan Carvalho teve seu talento descoberto pelo produtor musical Rick Bonadio durante seus Workshops. Com mais de 1.5 milhões de streamings nos apps de música e parcerias com nomes como Vicka, revelação do pop MPB, e Gabriel Elias, co-autor de diversos hits nacionais e passagens por festivais como Rock in Rio e Planeta Atlântida, Nathan está preparando novos singles e quer um 2022 repleto de shows. “Neste ano eu quero poder me apresentar bastante. Senti muita falta durante a pandemia e agora quero arrebentar nos palcos. Mais alguns singles devem pintar neste ano, que vai ser de muito trabalho”.

Letra – Vai dar Pé

Composição: Nathan Carvalho / Vicka

Reconhecer que me ensinou

Me faz sentir, dar mais valor

Às coisas que nem mesmo o tempo

é capaz de apagar

A tua voz me encorajou

parar seguir por onde for

Sei que a vida é bem mais bonita pra quem sabe amar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um pensamento bom muda tudo

Vou cultivar o que há de melhor no mundo

Acreditar, fazer o bem, ser luz na vida de alguém

Vai dar Pé

E se faltar coragem

Vai na Fé

A vida é uma passagem pra felicidade

Você me ensinou que um sonho não tem validade

Vai dar Pé

E se faltar coragem

Vai na Fé

A Vida é uma passagem pra felicidade

E quem é de verdade sabe quem é de miragem

Versos de mim

Você criou

Me fez crescer, me inspirou

A falar sobre as coisas que sinto espalhando amor

Um pensamento bom muda tudo

Vou cultivar o que há de melhor no mundo

Acreditar, fazer o bem, ser luz na vida de alguém

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vai dar Pé

E se faltar coragem

Vai na Fé

A vida é uma passagem pra felicidade

Você me ensinou que um sonho não tem validade

Vai dar Pé

E se faltar coragem

Vai na Fé

A Vida é uma passagem pra felicidade

E quem é de verdade

Seguir vivendo um dia de cada vez enfrentando o que vier

Seguir vivendo um dia de cada vez

Seja o que Deus quiser

Seja o que Deus quiser

Vai dar pé

Vai na fé

Versos de mim você criou…