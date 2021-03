Com Covid, Agnaldo Timóteo é intubado

O artista já havia tomado a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus no dia 15 de março, mas contraiu a doença antes de desenvolver proteção para ela

São Paulo, SP

Agnaldo Timóteo, que está com 84 anos e portanto pertence ao grupo de risco da Covid-19, precisou ser intubado na manhã deste sábado (27) por complicações relacionadas à doença.



O músico está internado desde o dia 17 de março e já estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro, em estado grave. Seu quadro, no entanto, apresentava discretas melhoras, segundo familiares.



De acordo com eles, pelo fato de a Covid-19 ser uma doença com altos e baixos, a intubação se fez necessária a fim de desacelerar a evolução da infecção em Agnaldo. A decisão foi considerada uma medida de segurança.



O artista já havia tomado a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus no dia 15 de março, mas contraiu a doença antes de desenvolver proteção para ela. Sobrinho do cantor, Timotinho Silva disse há uma semana que as o artista foi imediatamente levado ao médico quando surgiram os primeiros sintomas.

As informações são da Folhapress