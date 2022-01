Coitado do Josué! Mãe biológica quer devolver a criança a Sarah Poncio

Através de uma transmissão ao vivo, Myllena Costa afirmou que o filho “não se adaptou” e que devolveria Josué a família Poncio.

Em dezembro de 2021, a influenciadora Sarah Poncio compartilhou em seu Instagram que precisou interromper o convívio com Josué, pois a mãe biológica havia desistido da adoção. A criança voltou para sua cidade natal onde morava para ficar com a família.

Acontece que, no último domingo (30), Myllena Costa realizou uma ‘live’ em seu Instagram, na qual declarou que o filho não conseguiu se adaptar à família biológica. Afirmou que Josué só chorava e pedia para voltar para casa.

Desde 2020 o pequeno estava na família Poncio. Mas, no início de dezembro, após um imbróglio judicial que expôs que os trâmites da adoção não estavam em curso, Josué retornou para a mãe biológica. No entanto, Myllena contou que a adaptação do filho não foi das mais fáceis e que ele está sentindo falta de Sarah.

“Josué não está se adaptando, só chora pedindo para ir pra casa. Aí, eu com todo aquele cuidado, converso, com muita paciência, porque ele só tem 3 aninhos”, explicou.

O sentimento do pequeno é tão forte que afetou a saúde dele. A mãe biológica comentou que até febre o filho teve, e pensando no bem-estar da criança, deixaria ele retornar ao convívio que tinha antes com a família Poncio.

“Se fosse pra ele voltar de papel passado e tudo mais, eu deixaria. Só que não foi possível. Pelo bem-estar dele, porque eu achei que ele se adaptaria aqui, mas ele não está, deixaria, sim, ele voltar. Pela felicidade dele, porque não adianta nada eu estar feliz e ele não”, relatou.

Myllena ainda afirmou que reforçaria as ligações com a influenciadora e mãe adotiva para ver se aliviava a saudade do filho. Ela garantiu também que não tinha nenhum interesse financeiro e que é grata por tudo que fizeram por Josué.

Pronunciamento da família Poncio

Sarah Poncio até o momento não se pronunciou. Mas, o pastor Márcio, pai da influenciadora e avô de convivência de Josué, acusou a mãe biológica de estar cometendo “um crime” ao tentar, em sua visão, devolver a criança de “qualquer jeito”.

Em seu Instagram, ele divulgou áudios de Myllena falando sobre a possível volta do filho à mansão dos Poncio. O pastor, em seguida, declarou: “Essa senhora não regula bem. Ninguém pode simplesmente dar uma criança para quem quer e retomar quando sentir vontade. Essa senhora está cometendo um crime. É uma pena, pois Sarinha estava ajudando o menino mesmo de longe, dando moradia, auxílio alimentação e etc”.

No fim, Márcio afirmou que a família acionou as autoridades para intervir em prol do pequeno Josué.